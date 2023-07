Alimentaire, transports, habillement... La vie coûte-t-elle vraiment plus cher à Paris?

L'Insee a étudié les prix de 55.000 biens et services au niveau national. La vie à Paris coûte plus cher que dans le reste de la France. Mais la Corse, les Outre-mer et d'autres régions métropolitaines sont aussi très mal loties.

C'est un constat sans appel. L'Insee a analysé 55.000 prix d'un panier de produits et de services moyens, représentatif de la consommation des ménages. Entre Paris et la province, la disparité de prix est importante, avec des écarts parfois énormes. Sans surprise, les dépenses de logement sont beaucoup plus élevées à Paris, puisque les loyers y coûtent 39% de plus qu'en province. Les charges (eau, gaz, électricité…) sont aussi plus élevées de 21% en région parisienne que dans le reste de la France.

Autre poste de dépense: les transports collectifs coûtent aussi beaucoup plus cher à Paris qu'en province, avec un écart de quasiment 14% entre les deux, pour un maillage, il est vrai, plus important. Plus étonnant, il faut aussi dépenser plus pour s'habiller en région parisienne (+12,6% pour s’acheter des chaussures, +4% pour s’acheter des vêtements).

L'alimentaire bien plus cher à Paris

Le constat est le même pour le plus incontournable des budgets: l’alimentaire. Faire ses courses en région parisienne coûte 7,2% plus cher qu’en région, avec un écart qui concerne pratiquement tous les types de produits alimentaires. Il est d'autant plus marqué sur le prix des boissons alcoolisées, par exemple.

L'Insee ne fait pas de comparatif région par région mais certaines régions, notamment sur les prix de l’alimentaire, sont tout aussi onéreuses que Paris et sa banlieue. Le panier BFM indique systématiquement la région de Nice-Côte-d’Azur comme la plus chère de France sur les prix de l’alimentaire, quand l’Occitanie et l’Alsace sont les régions les moins chères, avec un écart de 10 euros, parfois, entre ces régions. Une différence loin d’être anecdotique.

Tout est encore plus cher en Outre-mer et en Corse

Des écarts importants existent aussi entre la France métropolitaine et les départements d’Outre-mer et la Corse. L'écart moyen des prix est de 16% par rapport à la Guadeloupe, 14% par rapport à la Martinique et 9% avec la Réunion. Ce sont surtout les prix de l’alimentaire qui expliquent ces écarts. La différence est moins marquée pour les services, même si les dépenses de santé, par exemple, sont 13 à 17% plus onéreuses dans les départements ultra-marins.

En Corse, les écarts de prix sont très élevés aussi. Les produits alimentaires y coûtent 14% plus cher qu’à Paris et 7% plus cher qu’en province. Accéder à certains services y est aussi un luxe: les assurances, l’action sociale et même les salons de coiffure ont des tarifs plus élevés. Si une irrésistible envie de coupe de cheveux vous prenait cet été, en plein cœur de Bonifacio, il vous en coûtera 11% de plus que sur le continent.