Alimentation: les Français dépensent 488 euros par mois en moyenne, une hausse de 18%

Les foyers français consacrent aujourd’hui 488 euros par mois en moyenne à leurs dépenses alimentaires. C’est 18% de plus qu’en 2022, un budget qui connait une inflation à peu près semblable à celle des prix. C’est ce que montre le dernier baromètre Bonial du commerce alimentaire.

Mais cette moyenne masque d’importantes disparités. Près de quatre familles sur dix, par exemple, dépensent moins de 300 euros par mois. Les jeunes et les femmes ont aussi un budget plus limité.

Et puis les comportements d’achats évoluent. Seuls 14% des Français n’ont pas changé leurs habitudes avec l’inflation. Ils comparent davantage les prix, achètent plus en promo, plus de marques de distributeurs, descendent en gamme sur l’épicerie, les boissons, les surgelés, mais pas sur les produits frais.

Le prix, premier critère de choix d’une enseigne

Plus que jamais, le prix reste le premier critère de choix d’une enseigne. Et de loin. Juste derrière, arrivent les promotions et le choix des produits.

Huit consommateurs sur dix sont même prêts à changer d’enseigne pour obtenir de meilleurs prix et de meilleures promotions. Même si la liste de courses est redevenue de circonstance, huit consommateurs sur dix sont prêts à acheter un produit non prévu s’il est en promo.

A ce jeu, Leclerc sort gagnant. 11% des consommateurs déclarent avoir fréquenté cette enseigne pour la première fois depuis 12 mois. Juste derrière, arrivent Carrefour et Intermarché.