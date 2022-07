Appel à la sobriété énergétique: les appareils domestiques qui consomment le plus

Le président de la République Emmanuel Macron appelle les Français à consommer moins d'énergie. Une consommation énergétique que l'on peut limiter en débranchant ou en se débarrassant de certains appareils domestiques.

Un grand plan de sobriété énergétique est en préparation. C'est ce qu'a annoncé le président de la République Emmanuel Macron dans son interview du 14-Juillet. Le chef de l'Etat a également invité les Français à la sobriété énergétique.

Ainsi, pour répondre aux injonctions présidentielles et par souci écologique, on peut faire attention à sa consommation électrique, notamment en débranchant ou en se passant de certains outils ménagers au sein du foyer.

Les box internet, grosses consommatrices d'électricité

Et parmi ces produits, certains ont une consommation largement plus importante que d'autres. En premier, on retrouve le sèche-linge, avec une consommation annuelle moyenne de 300 kWh (Kilowatt-heure) par ménage.

Vient ensuite le congélateur indépendant, avec 262 kWh, suivi du frigidaire qui représente 10 à 15% de la consommation électrique des ménages avec plus de 200 kWh annuels.

Les box internet consomment elles aussi beaucoup. Souvent allumée en permanence, une box consomme en moyenne chaque année entre 150 et 200 kWh. Enfin, les plaques de cuisson électriques ferment le classement avec une consommation d'environ 200 kWh par an.