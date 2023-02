Après plusieurs mois d'attente, des clients de la marque Natal Market remboursés

Plusieurs clients de la marque Natal Market, visée par une enquête du parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses, ont été remboursés de leurs commandes non-honorées. Certains clients veulent continuer le combat en justice alors que la fondatrice de l'entreprise conteste toute accusation.

En janvier dernier, RMC révélait que la marque Natal Market était visée, depuis le 20 octobre dernier, par une enquête ouverte par le parquet de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Une soixantaine de jeunes parents, qui avaient commandé des poussettes, payé, mais jamais reçu leur commande avaient contacté la cellule "RMC s'engage pour vous".

La société s'était alors engagée auprès de nous à rembourser les clients. En moins d'un mois, c'est ce qui s'est produit. "Par miracle, un jour on a commencé à recevoir des virements sur nos comptes" explique Camélia.

"L'un après l'autre, chacun a dit 'moi j'ai été remboursé', 'nous aussi'. Finalement, après des mois d'attente, on est tous bien soulagés."

Elle a bien reçu les 330 euros qu'elle avait déboursé en août dernier pour commander une poussette. Avec cette argent elle veut faire plaisir à sa petite fille, née en octobre dernier.

Une situation floue

Au téléphone, la dirigeante de Natal Market, Mme Mountary a assuré à RMC que la totalité des clients a reçu soit un remboursement, soit sa commande, avant de finalement avouer que non. Ainsi, la situation est encore floue, d'autant plus que la direction refuse de dire combien de clients sont concernés et quelle est la somme totale en jeu.

En tout cas, la grande majorité des clients avec qui nous sommes en lien ont été remboursés. Quant à savoir pourquoi la situation se débloque maintenant, la dirigeante reste très mystérieuse et ne veut pas expliquer comment elle a débloqué des fonds pour rembourser les clients. “C’est confidentiel”. Pourquoi ? Pas de réponse.

Enquête toujours en cours

Le parquet a toutefois confirmé que l'enquête préliminaire est toujours en cours. Cette enquête se base sur des plaintes d’une vingtaine de clients. Mais même s'ils ont été remboursés, plusieurs clients ne veulent pas que ce soit la fin de l’histoire. Certains, comme Pierre, veulent tout faire pour obtenir des dommages et intérêts et pour que Mme Mountary la fondatrice de Natal Market soit jugée. Il veut notamment comprendre "à quoi ont servi nos sous pendant ces six mois". "Il y a tout un tas de questions qu'on se pose. Toutes les procédures engagées vont être poursuivies."

"Ils ne vont pas s'en tirer comme ça. On ne va pas les laisser remonter des affaires encore et encore, ils ont déjà été condamnés. On ne veut pas que d'autres personnes se fassent escroquer" assure-t-il.

La fondatrice de Natal Market, Mme Mountary, refuse de commenter l’enquête et conteste les accusations. Pour l'instant, tous les points de vente restent fermés et le site internet n’est plus en tête des recherches quand on souhaite acheter une poussette sur internet. Sa dirigeante veut surtout bien faire comprendre que son entreprise, Natal Market, n’est pas morte. Elle compte relancer les ventes quand tout le monde sera remboursé ou livré.

