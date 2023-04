Bon marché, à la mode: avec l'inflation, le hard-discount a le vent en poupe en France

Les magasins de hard discount fonctionnent à plein régime en pleine période d'inflation. Aldi et Lidl sont en grande forme concernant l'alimentaire tandis que pour tout le reste, c'est la marque néerlandaise Action qui cartonne auprès des consommateurs français.

Face à l'inflation galopante, les Français adaptent leurs habitudes d'achat. Pour éviter de trop dépenser d'argent, ils choisissent les enseignes les moins chers. Et à ce petite jeu, ce sont les magasins Leclerc qui sont plébiscités pour les courses alimentaires, selon une étude Opinionway pour la société Bonial. Du côté du non-alimentaire aussi, les Français ont leurs habitudes. Direction cette fois les enseignes du Néerlandais Action, désignée par 67% des personnes interrogées comme la marque qui protège le plus leur pouvoir d'achat.

Un succès que la marque doit à ses prix très bas, alors qu'un produit dans l'un de ses magasins coûte en moyenne 2 euros. Arrivée en 2012 en France, l'enseigne est vite devenue une marque phare, ouvrant en moyenne 70% de magasins par an. Et acheter dans ses coursives est l'une des expériences les plus efficaces et les plus agréables selon l'étude Opinionway.

"Je suis fan d'Action depuis quatre ans", raconte sur RMC et RMC Story Nathalie, directrice commerciale à Arras. "C'est devenu un réflexe, j'achète de tout, des décorations de Noël, des cadeaux d'anniversaire, des produits ménagers, du papier toilette. J'ai modifié mes façons de consommer", explique cette ancienne Parisienne. "Je n'ai pas attendu l'inflation pour être fan d'Action", claironne Barbara qui vit dans le Val-de-Marne. "J'y achète tous les produits d'entretien et d'hygiène, c'est moins cher et de très bonne qualité", raconte-t-elle.

"Camelote"

"Cela fait sept ans qu'Action ouvre deux magasins par semaine en France", rappelle Lionel Maugain, journaliste à 60 millions de consommateurs. "Il y a des fans clubs parce qu'Action propose 6.000 produits donc 4.500 à moins d'1 euro. Et surtout, c'est un vrai commerce qui fait des événements. Tous les mercredis, il y a 150 nouveaux produits", raconte-t-il, ajoutant qu'Action est aussi l'un des plus gros vendeurs de chaussures en France.

"La version un peu sombre, c'est que les deux tiers de ces produits sont importés d'Asie du sud-est et ses concurrents disent que c'est de la camelote. Quand vous achetez un câble USB à 1 euro, il faut bien savoir qu'il ne sera plus en vie dans quelques années", note Lionel Maugain.

Mais le "hard discount" a déjà fait son trou, bien aidé par l'inflation. Comme Action, beaucoup d'enseignes ont le vent en poupe, notamment concernant les produits alimentaires. De ce côté-là, ce sont les deux Allemands Lidl et Aldi qui grignotent de plus en plus de parts de marché (respectivement 3 et 8% en 2022).