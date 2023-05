"C’est à l’économie": malgré l'inflation, de nombreux Français partent pour le pont de l'Ascension

Malgré l'inflation, les Français sont très nombreux à partir pour ce long week-end de l'Ascension. Bison Futé annonce rouge sur les routes dès ce mercredi. Mais cette année, certains ont revu leurs dépenses à la baisse.

Après le 1er mai et le 8 mai, une nouvelle pause attend les Français cette semaine avec le week-end de l'Ascension. Une coupure synonyme de nombreux déplacements sur les routes de France. Ce sera rouge dès ce mercredi dans le sens des départs, pareil pour jeudi, et ce sera noir dimanche dans le sens des retours.

Quatre jours de repos et d'aventure, ça aurait été un rêve pour Bridget. “Malheureusement, on n’a pas assez d’argent pour partir et s’évader un peu. Donc on va rester chez nous”, indique-t-elle.

D'autres sont plus chanceux, mais font quand même très attention au porte-monnaie. Théo, 32 ans, a calculé son budget. Et sa seule option, c'est l'Auvergne chez ses parents.

“On s’est rabattu sur les bases, c’est-à-dire la famille. On prend le train donc on en a pour 150 euros aller-retour. Ça va être un peu nos seules dépenses du week-end donc c’est à l’économie”, explique-t-il.

A l'affut d'opportunités

Mais pour beaucoup, et notamment les parents, pas question de faire l'impasse sur ce week-end, quitte à se serrer la ceinture le reste de l'année. D'autant que les enfants n'ont pas école vendredi. Nawal et ses deux enfants iront en Lorraine en voiture. “On a besoin de repartir en famille, donc là quoi qu’il arrive on part”, explique-t-elle.

Et puis il y a les petits malins, ceux qui attendent la dernière minute pour espérer trouver une offre en or.

“On pense partir en Espagne, à Malaga. Le stress parisien commence à être bien présent. Donc on a envie de voir d’autres choses, d’autres cultures, manger autre chose aussi”, détaille Christelle.

Et si tout est complet, rassurez-vous, même à la maison, il pourrait y avoir un air de vacances. Météo France promet du soleil partout ce week-end.