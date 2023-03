"C'est du foutage de gueule": Citroën annule sa commande et lui réclame 10.000€ de plus

Après avoir passé une commande pour un véhicule Citroën avec une belle réduction, Pascal a eu la mauvaise surprise de voir sa voiture en rupture de stock et le constructeur automobile lui réclamer 10.000 euros de plus pour être livré.

Pascal est menuisier et travaille à son compte et en famille dans le Lot-et-Garonne. En mai dernier, il choisit d'acheter un Citroën Jumper pour son activité professionnelle. Un investissement qui lui revient à 35.000€ après une remise exceptionnelle de près de 10.000€. La livraison est prévue initialement pour novembre, puis finalement décembre, puis janvier et enfin février, prévient la concession, qui finit par lui annoncer la mauvaise nouvelle: "Votre commande est annulée".

"Le motif officiel est le manque de pièce mais ils continuent quand même à fabriquer des fourgons, je pense. Le concessionnaire me dit qu'ils lui ont annulé d'autres véhicules qui avaient de grosses remises comme le mien. Il me dit que je peux en recommander un en ajoutant 10.000 euros", raconte Pascal à RMC.

Pour le même véhicule, Citroën demande à Pascal 10.000 euros de plus. Il doit donc s'asseoir sur sa remise alors qu’il avait bien signé un bon de commande: "C'est du foutage de gueule. On a négocié et eu une remise et ils nous expliquent qu'en fait ils en veulent toujours plus. Dans tous les cas, on est le dindon de la farce", se désespère-t-il.

Un couac dans la communication

Le constructeur explique que le modèle acheté par Pascal n’est tout simplement plus produit... Le menuisier a passé commande quelques jours seulement avant l’arrêt de la production.

C’est rare mais ça peut arriver, explique Citroën. Et normalement, le client est évidemment prévenu. L’entreprise reconnaît un couac dans la communication entre l’usine et la concession.

Mais grâce à l'intervention de "RMC s'engage pour vous", Citroën a proposé à notre auditeur un nouveau véhicule, proche de ce qu’il avait choisi. Et bonne nouvelle: le tarif reste le même. La différence sera intégralement prise en charge par Citroën. Et ce n’était pas gagné puisque la remise de 10.000€ dont Patrice avait bénéficié au départ a elle aussi été arrêtée.

