"C'est énorme comme différence": la remise carburant déjà mise en place dans des stations-service

En avance, certaines stations-service un peu partout en France proposent déjà la remise de 18 centimes sur les carburants.

Dans cette station-essence de Villeparisis, en Seine-et-Marne, le litre de gazole est à 1,91 euro. Alors, prévenu par sa femme, Abdel s'est rué à la station: "À côté de chez moi, il était à 2,2 euros, il y a presque 30 centimes de différence, c'est énorme, on n'a pas le choix". Yacine a dû attendre 10 minutes pour remplir son réservoir: "Il y a la queue, tout le monde vient là parce que c'est moins cher", constate-t-il.

Dans la file, Hervé calcule l'économie qu'il va réaliser par rapport à la station à côté de chez lui: "20 centimes par litre, ça fait 10, 20 euros donc je vais faire le plein parce que pour aller au travail, j'ai 30 kilomètres aller-retour. Ça va vite".

"C'est une goutte d'eau"

À l'affût des meilleurs rabais, ils sont nombreux ici à faire comme Aurélie: "Je surveille sur internet et sur des applications et je vois que le prix varie par rapport à d'autres stations-essence. Ça fait du bien au portefeuille, le plus haut plein que j'ai mis était quand même à 2,25 euros donc ce n'est pas rien".

Sur le même sujet Carburants: pourquoi certaines stations n'appliqueront pas la remise dès le 1er avril

Même si rien ne l'indique, des stations comme celle-ci appliquent déjà la baisse de 18 centimes offerte par le gouvernement: "Elle y est déjà? Bon bah c'est bien alors", se félicite surpris un automobiliste. "Ça peut faire une différence, mais ça reste cher", constate un autre. "18 centimes, c'est une goutte d'eau dans un verre", déplore un autre. Une goutte d'eau, alors que le gazole, par exemple, a pris 37 centimes en un mois.

dossier : Hausse des prix