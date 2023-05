"C'est pénible": la prime Eni pour la rénovation énergétique tarde à arriver

"RMC s’engage pour vous" a été sollicité par le fils d’un couple qui a fait réaliser des travaux de rénovation énergétique. Mais la prime du dispositif polleur-payeur tarde à être versée…

Des primes pour la rénovation énergétique. Sur le papier, elles ont tout pour séduire. Elles fonctionnent sur le principe du pollueur-payeur: de grandes entreprises considérées comme de gros pollueurs doivent proposer des aides aux particuliers qui font des travaux de rénovation énergétique. Sinon, elles paient des amendes à l’État. Concrètement: si vous troquez votre vieille chaudière contre une pompe à chaleur par exemple, vous pouvez en bénéficier. C’est ce qu’ont fait Bernadette et Jean. Plus de la moitié des 14.000€ de travaux devaient ainsi être pris en charge. C’est leur fils Arnaud qui s’est occupé des démarches.

"On se rend compte qu’avec les faibles retraites qu’ils touchent, ils sont éligibles à la fois à la prime gouvernementale et à la prime des gros pollueurs, raconte-t-il à ‘RMC s’engage pour vous’. On crée tout le dossier, l’installation est faite, tout est validé dans les temps. On reçoit les mails de confirmation sur le fait que c’est parfait." C’était en août dernier. Depuis, les parents d'Arnaud ont bien reçu les 4.000€ promis par l’État mais pas les 4.000€ de la Prim’Eni, du nom du fournisseur d'énergie italien.

"Début mars, je décide de rappeler, explique Arnaud. Ils me disent: ‘Ah oui, on a un problème avec les lettres-chèques, vous n’êtes pas le premier dans ce cas. On fait le nécessaire, vous allez le recevoir. Début avril, maximum, vous l’aurez’. On est mi-mai et toujours rien… C’est pénible de devoir toujours batailler sur quelque chose qui est dû."

Un nouveau chèque va être envoyé à Bernadette et Jean

La lettre-chèque, c’est une feuille A4 sur laquelle est imprimé un chèque de banque détachable. Seules les entreprises peuvent en émettre. On a demandé à Eni ce qu’il en était. L’entreprise nous assure avoir envoyé une lettre-chèque à Bernadette et Jean le 6 février dernier. Mais à la suite de notre insistance, elle a vérifié: le chèque n’a jamais été encaissé. Et pour cause, Bernadette et Jean ne l’ont jamais reçu. Pourquoi? Mystère. Mais la bonne nouvelle, c’est qu’un nouveau chèque de 4.000€ va être envoyé à notre couple d’auditeurs.

Ce n’est pas le première fois que "RMC s’engage pour vous" évoque les difficultés pour toucher ces aides distribuées par les gros pollueurs. En début d’année, nous révélions que 20.000 demandes de primes EDF, qui fonctionnent sur le même principe, n’avaient toujours pas été traitées depuis l’année dernière. La faute à des procédures trop lourdes imposées par le gouvernement, selon le fournisseur. Le ministère de la Transition énergétique avait vivement réagi à notre enquête, parlant de "retards inacceptables" et appelant EDF "à tout faire pour accélérer le versement de ces primes". Nous avons recontacté l’entreprise. Et bonne nouvelle, la quasi-totalité des dossiers complets de 2022 sont désormais traités.