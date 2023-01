C’est quoi Toujust, la nouvelle chaine de supermarchés qui ouvre en France?

Une nouvelle enseigne hard-discount va ouvrir ses portes en France, Toujust. Avec un concept basé sur le lien avec les producteurs.

Bientôt un nouveau venu dans le paysage de la grande distribution française, avec une chaîne de supermarchés qui s’appelle Toujust. Le concept: des magasins de la taille d'un Lidl (moins de 1.000 m²), jaune et bleu comme des Lidl, avec un grand nombre de références (7.000 contre 2.000 dans le discount), principalement alimentaires (80%), et une majorité de produits "made in France" (70%). Le tout à des prix inférieurs de 5 à 10% à ceux des concurrents directs Lidl ou Aldi.

Comment les prix pourront-ils être si bas? Parce que l’enseigne compte supprimer autant que possible les intermédiaires et travailler directement avec les producteurs. Pour cela, elle va faire entrer ses fournisseurs au capital de la société Tazita Coop Food qui chapeaute les magasins. Un quart du capital de la société sera aux mains des fournisseurs qui seront copropriétaires de Toujust. De quoi les inciter à privilégier l'enseigne, tant en terme de tarifs que d'offres.

40 magasins en 2023

Une idée séduisante sur le papier, à condition que tout le monde joue le jeu et accepte de travailler avec la jeune enseigne. C’est le cas de beaucoup de PME, malgré les pressions des concurrents. Ce sera moins facile pour négocier avec les géants de l’industrie alimentaire pour l’approvisionnement en Coca Cola ou Nutella.

Combien de magasins vont-ils ouvrir? Après le premier magasin qui ouvrira à Alès (Gard) en mars, dix ouvertures sont prévues au premier semestre, essentiellement en périphérie de villes de taille moyenne comme Lens (Pas-de-Calais) ou Montauban (Tarn-et-Garonne). Le distributeur compte monter à 40 magasins sur l'ensemble de l'année et 70 d'ici 2024, pour un parc total de 310 points de vente à terme.