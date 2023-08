Carte Avantage SNCF: le détail de l'augmentation du prix plafond des billets de train

Avançant des arguments liées à la hausse des coûts de l'énergie, la SNCF a décidé d'augmenter le tarif maximal possible des billets de train pour les détenteurs des cartes "Avantage" à partir de ce mardi 29 août.

Mauvaise nouvelle pour les détenteurs de la carte Avantage de la SNCF. C'est à partir de ce 29 août que les plafonds des tarifs de cette carte abonnement, qui permet d'accéder à des prix préférentiels, augmentent.

Les tarifs des voyages SNCF sont découpés par tranches horaires: moins d'1h30, 1h30-3h et plus de 3h. Les plafonds de ces tranches, comme la SNCF l'avait déjà annoncé en juillet, vont tous prendre 10€ d'augmentation.

En détails, les prix maximum des trajets de moins d'1h30 passent ainsi de 39 à 49 euros pour les détenteurs de la carte Avantage, de 59 à 69 pour les trajets entre 1h30 et 3h, et les trajets les plus longs passent de 79 à 89 euros maximum.

Des promotions en réponse à une grogne anticipée

La SNCF justifie ces augmentations par l'inflation et la hausse des coûts de l'énergie. "Nos charges ont augmenté de 13%", explique le directeur de TGV-Intercités. "Les prix n'augmentent eux en moyenne que de 5%", argumente la compagnie ferrovière qui rappelle que la plupart des usagers de la carte Avantage ne paient pas le prix maximum.

L'invité du jour : Alain Krakovitch, directeur TGV-Intercités chez SNCF Voyageurs - 08/07 9:13

Pour tenter de limiter la colère de ses usagers, la SNCF promet des promotions tout au long du mois de septembre, sans en donner le détail. La SNCF lance par ailleurs, au même moment, une opération de 50% de réduction sur ces cartes Avantage (Jeune, Adulte et Senior). Jusqu'au 5 septembre, elle ne coûte que 24.50€ au lieu de 49€.