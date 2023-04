Chocolat: comment les fabricants s'efforcent de limiter la hausse des prix pour Pâques

Les prix des chocolats de Pâques vont augmenter. Une hausse attendue mais finalement plus faible que pour le reste des aliments, grâce à l'effort des chocolatiers notamment.

Pâques, c'est dimanche. Et cette année, vos chocolats vont coûter un peu plus cher: 5 à 10% d'augmentation selon les marques et les magasins. Une augmentation relativement plus faible que le reste des produits alimentaires, avec une inflation qui a atteint 15.8% en mars sur un an.

Dans cette chocolaterie parisienne, on est ravi de voir arriver Pâques. Et pourtant, ce n'était pas gagné, concède Matthieu Escande, fondateur du "Chocolat des Français". “Tout a augmenté, c'est assez simple. Tout ce qui est packaging, papier carton, ça a augmenté de 30%. Le cacao et le sucre, on est à 10%”, détaille-t-il.

Il a réussi à limiter l'inflation à 5% en travaillant sur les emballages. Sur une gamme, c'est une boîte cylindrique qui est devenue rectangulaire.

“On est allé travailler avec un autre imprimeur pour avoir une boîte avec un prix moindre. C’est juste des techniques de production qui permettent de gagner quelques centimes”, assure-t-il.

Une hausse encore plus importante à Noël

D'autres chocolatiers rognent sur leurs marges ou ouvrent un peu moins longtemps pour économiser de l'énergie. La hausse sera contenue également pour les chocolats industriels qu'on achète au supermarché.

“A Noël, voire un peu avant, on négocie Pâques. Donc les prix de négociations sont ceux de la fin 2022. L’inflation était moins élevée donc effectivement l’impact de l’inflation du début d’année n’a pas concerné ces nouveaux produits”, explique Gilles Rouvière, secrétaire général du syndicat du chocolat.

L'inflation actuelle devrait surtout se faire ressentir sur les chocolats de Noël 2023.