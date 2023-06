Commerces de proximité: combien dépensent les Français en moyenne par mois

Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre s'intéresse aux dépenses des Français dans les commerces de proximité.

Chaque mois, les Français dépensent 137€ en moyenne dans les commerces de proximité selon le Palmarès 2023 Shop Small American Express. Ce budget mensuel diffère selon les villes: 171€ en moyenne à Paris, 156€ en moyenne à Nantes et 150€ en moyenne à Bordeaux, alors que les habitants du Havre dépensent 107€ en moyenne.

Des disparités sont également à noter entre les générations. Les 55-64 ans dépensent 147€ par mois en moyenne et les 18-24 ans dépensent 116€ par mois en moyenne.

Interrogés sur ce qui les encourage à se rendre dans les commerces de proximité, les Français mettent en avant la qualité de l’accueil. Parmi les autres raisons avancées: la proximité, la qualité des produits, le lien social qu’ils peuvent y trouver ou encore les horaires d’ouverture. Pour 47% des Français, c’est le commerce préféré, contre 45% il y a un an.

Les boulangeries plébiscitées

Dans quels types de commerces les Français dépensent-ils le plus? Les supérettes et épiceries arrivent en tête avec 109€ en moyenne dépensés chaque mois. Suivent les restaurants (104€ en moyenne) et les boutiques de prêt-à-porter, de chaussures et de joaillerie (83€ en moyenne). Viennent ensuite les boucheries-charcuteries (69€ en moyenne), les parfumeries (64€ en moyenne) et les primeurs (62€ en moyenne).

Mais c’est dans les boulangeries-pâtisseries que les Français se rendent le plus. Plus d’un sur deux y va au moins deux à trois fois par semaine. En deuxième position, arrivent les pharmacies, puis les restaurants.