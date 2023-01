Coup d'envoi des soldes: comment profiter des meilleures réductions

Le coup d'envoi des soldes d'hiver a lieu ce mercredi. Si l'inflation et la météo pourraient jouer les arbitres dans le niveau des réductions, il existe quelques techniques pour profiter au mieux des promotions proposées.

Va-t-on faire de bonnes affaires pendant les soldes qui démarrent mercredi? Cela va dépendre d’abord de la météo. Si les températures restent douces en janvier, les clients n'auront pas la tête aux vêtements d'hiver et seront moins nombreux dans les boutiques. Pour les faire revenir, les magasins pourraient être tentés de proposer des promotions plus importantes.

D'autant plus que l'automne avait très mal commencé pour le commerce, surtout pour l'habillement, pénalisé par les températures déjà douces du mois d'octobre. Et ça, ça veut dire qu'il y a des stocks plus importants que d'habitude, donc des baisses de prix agressives pour les écouler.

L'inflation en arbitre

Cela va dépendre aussi de l'inflation. Et là, l’effet risque d’être inverse à l’effet météo: l’inflation peut inciter les clients à acheter, car ils peuvent se dirent: 'Je vais en profiter pour acheter maintenant ce que je risque de payer plus cher demain'. Donc pas besoin de démarrer à fond sur les -50%. Les boutiques hésiteront d’autant plus qu’elles aussi souffrent de la hausse des factures (de l'énergie notamment) et qu’elles vont essayer de préserver leurs marges.

Il est probable que ces soldes démarrent doucement et que l'on ne verra pas beaucoup de -50% dès le début. Il faudra ensuite surveiller la vitesse à laquelle la marchandise s’écoulent. D’habitude, les meilleurs affaires, c’est la première semaine, selon les calculs du site spécialisé Idealo. Là, c’est peut-être à partir de la deuxième semaine que le rapport choix/prix sera le plus intéressant.

Et il faudra penser à faire un tour dans les derniers jours. Depuis janvier 2022, les invendus n'ont désormais plus le droit d'être détruits pour des raisons environnementales. Mettez le paquet sur l’habillement, c’est vraiment la qu’on fait les meilleures affaires, notamment sur les grosses pièces comme les manteaux par exemple.