Coupe du monde 2022: 994 euros, la somme folle pour terminer le célèbre album Panini

Comme pour chaque Coupe du monde, Panini sort son célèbre album de cartes à collectionner. Vendues par pochettes de cinq, ces cartes ont vu leur prix fortement augmenter. Et selon le calcul d'un mathématicien anglais, il faudrait en moyenne débourser 994 euros pour obtenir l'intégralité des 518 vignettes.

Tous les quatre ans revient le même rêve, la même obsession pour certains: réussir à compléter l’album Panini de la Coupe du monde. L’album Panini, c'est cet album qu’il faut remplir de vignettes représentant tous les joueurs de toutes les équipes de la Coupe du monde. Des vignettes qu’on achète dans des pochettes. Il y a autour de 500 images par album.

Un mathématicien anglais a calculé que pour terminer l’album de la Coupe du monde 2022, il faudrait débourser 994 euros. Un calcul effectué en prenant en compte la hausse du coût du paquet de cinq stickers, qui a quasiment doublé depuis la Coupe du monde de 2014, et la rareté des images que l’on trouve de façon très aléatoire dans les paquets. La pochette de cinq stickers qui valait 0,40 euro en 2010, et 0.60 en 2014, vaut aujourd’hui un euro.

Une nouveauté, des cartes très rares

Alors, bien sûr, ce calcul ne tient pas compte des échanges. Et c’est quand même une dimension essentielle de la constitution d’un album Panini. Tout le monde en a échangé dans la cour de récréation. Des échanges qui se sont beaucoup digitalisés avec tout un tas d'applications, dont celles de Panini. La seule inconnue qui persiste vient de la nouveauté proposée par Panini cette année, des cartes extrêmement rares, les "One of one". Une carte unique, qui devrait faire monter la cote de certains stickers à terme.

Notre conseil, c’est acheter raisonnablement, d’échanger beaucoup et puis de commander chez Panini les dernières images manquantes.