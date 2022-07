Cultura récompense le père qui avait offert plus de 600 euros de livres à ses enfants

"Quand j’étais petit, j’étais fan de la série des Chair de poule. Un jour, mon papa m’a emmené à Carrefour et m’a dit “tu peux prendre tous les Chair de poule que tu trouveras”" expliquait l'homme chez nos confrères du Bien Public . "Ça a été très émouvant, je n’ai jamais oublié ce moment, notamment car mes parents ne roulaient pas sur l’or. J’ai gardé ça dans un coin de ma tête et je me suis promis de faire la même chose avec mes enfants."