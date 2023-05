De 6.000 à 79.000 euros d'électricité: la facture hallucinante du fromager des GG Johnny Blanc

Confronté à la hausse des prix de l'énergie, le fromager Johnny Blanc doit s'acquitter d'une facture d'électricité de 79.000 euros pour le mois de mars 2023. Car la fabrication du fromage à de gros coûts en besoin énergétique.

La crise énergétique n'est pas tout à fait passée. En témoigne la nouvelle facture d'électricité du fromager des "Grandes Gueules" Johnny Blanc. Après avoir payé 6.000 euros d'électricité en 2022, il doit à son fournisseur d'électricité cette année 79.000 euros.

"Le bouclier tarifaire fonctionne dès que tu as des compteurs électriques dont la puissance ne dépasse pas les 36kW. Nous dans nos entreprises on a des compteurs qui dépassent les 250 kW", explique le fromager ce mercredi sur le plateau des "Grandes Gueules".

Car la fabrication du fromage demande beaucoup d'énergie: "Le principe de l'affinage du fromage c'est de faire du froid et du chaud dans la même pièce. C'est comme si on mettait un chauffage électrique dans notre frigo. Ça coûte une blinde," déplore Johnny Blanc sur RMC et RMC Story.

"Les factures EDF sont illisibles"

Résultat, sa facture d'électricité a explosé. Alors qu'il payait 6.300 euros d'électricité au mois de mars de 2022, son fournisseur d'électricité EDF lui réclame désormais 79.499 euros pour le mois de mars 2023: "Les factures EDF sont illisibles", déplore-t-il alors qu'il a dû signer un nouveau contrat fin 2022, "à des prix complètement fous".

"Pour bénéficier des aides, il faut faire moins de 2 millions de chiffre d'affaires et avoir moins de 11 salariés. Il y a plein d'aides annoncées à grands coups de communication mais il y a toujours des petites clauses qui font que je ne peux pas en bénéficier. Je n'ai aucune idée de comment je vais payer. On galère pour payer les charges mensuelles et d'un coup on me demande de lâcher 80.000 euros", s'inquiète Johnny Blanc.

"On demande à EDF de vendre à ses concurrents moins cher que le coût de production"

"On est en train de tuer les entreprises en France. On est en train de mettre à sec toutes les trésoreries et de tuer l'investissement dans le pays pour les 10 ans qui viennent", ajoute le fromager. "On demande à EDF de vendre à ses concurrents moins cher que le coût de production qui eux n'ont pas d'entretien de leurs centrales", déplore Fabrice, agent EDF dans l'Hérault.

Pour l'avocate Marie-Anne Soubré, il y a toujours des laissés-pour-compte. Et à l'instar des classes moyennes, ce sont les moyennes entreprises qui ne bénéficient pas des aides: "Les tout petits sont aidés, les gros ont les moyens de payer, mais ceux qui sont entre les deux sont en grosse difficulté".

Pour les particuliers le bouclier tarifaire doit être maintenu jusqu'en 2025 a annoncé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire le 21 avril dernier. Mais cette prolongation ne concerne pas les professionnels qui devront continuer à s'accrocher en espérant une baisse significative du prix de l'électricité. La situation pourrait cependant être réexaminée à l'automne prochain selon le ministre délégué à l’Industrie Roland Lescure.