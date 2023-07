Des baisses de prix sur 1.000 produits alimentaires: "On fait un effort exceptionnel"

Président de l’Association nationale des industries alimentaires, Jean-Philippe André assure sur RMC que les prix de 1.000 produits vont baisser dans les trois prochains mois.

Le passage à la caisse va-t-il être enfin moins douloureux? Poussés par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire, les industriels s’engagent à baisser les prix de 1.000 produits alimentaires cet été. "On a tenu nos engagements, explique Jean-Philippe André, le président de l’Association nationale des industries alimentaires (ANIA) dans ‘Apolline Matin' ce mardi sur RMC et RMC Story. On a eu deux réunions (à Bercy), sportives, parce que les enjeux étaient forts. On s’était engagé à travers soit des baisses de tarif, soit des promos, à faire ce geste pour participer à l’effort sur la lutte contre l’inflation."

"Vous aurez en promotion tout ce que vous mettez sur votre table au petit-déjeuner, le midi et le soir"

Des produits alimentaires du quotidien seront donc moins chers dans les prochaines semaines. "Il y a une quarantaine d’entreprises, ça représente 1.000 produits de marques nationales, souligne Jean-Philippe André. Il y a des secteurs où la matière première baisse, comme les pâtes, l’huile, la volaille. Sur ces produits-là, il va y avoir des baisses de prix. Et sur tous les autres, on fait un effort exceptionnel sur les promotions sur les trois prochains mois. Vous aurez en promotion tout ce que vous mettez sur votre table au petit-déjeuner, le midi et le soir."

"Les grandes marques seront présentes à ce rendez-vous, assure le président de l’ANIA. On ne fait pas un tapage exceptionnel, vous allez voir les prix. On s’est mis d’accord avec le ministre il y a une quinzaine de jours. Les premières opérations vont partir mi-juillet, et pour l’essentiel au mois d’août. L’effet plein sera pour fin aout et septembre, avec tous ces produits en promotion."

Selon l’Insee, sur un an, les prix de l’alimentation ont augmenté de 14,3 % en mai 2023, après +15% en avril. Un début d’accalmie confirmé en juin, avec une prévision à 13,6% pour une inflation générale à 4,5% (5,1% en mai).