Emeutes: après les pillages, de nombreuses petites annonces douteuses sur LeBonCoin et Vinted

De nombreux pilleurs qui ont profité du contexte d'émeutes la semaine dernière ne semblent pas hésiter à revendre immédiatement le produit de leurs larcins en ligne.

Sephora, Nike, Lancel, Longchamp, une boutique Free, des supermarchés, des bijouteries, des bars-tabacs… Les pillages ont touché de milliers de commerces partout en France et notamment dans le centre de Marseille, lors des émeutes qui ont éclaté après la mort mardi dernier du jeune Nahel lors d'un contrôle de police.

Plus de 400 magasins marseillais ont été dévalisés durant les nuits d’émeutes au total. Un fonds de soutien exceptionnel de 10 millions d’euros a été créé par la région pour venir en aide aux victimes de pillages et la ville apporte également une enveloppe pour aider les commerces.

Des dizaines d'annonces douteuses

Certains pilleurs peu scrupuleux ont déjà publié des annonces pour revendre leur butin sur Internet. Cela peut être des montres, des téléphones et également beaucoup de paires de baskets Nike flambant neuves. Il y a des dizaines d’annonces douteuses, à Marseille, avec de tout nouveaux comptes créés sur LeBonCoin ou encore Vinted, qui proposent ces articles à prix cassés.

Dans les descriptions on peut lire "Neuves avec étiquette", "jamais porté", ou encore "emballage d'origine". Et lorsqu’on leur envoie un message, ces vendeurs, qui ont publié parfois jusqu’à 12 annonces en quelques heures, ne sont pas en mesure de fournir des factures pour prouver que ces articles ont bien été achetés.

Des comportements suspects sur lesquels LeBonCoin et Vinted assurent être vigilants et travailler en étroite collaboration avec la police. La menace pour l’acheteur d'un produit volé est sérieuse: il risque jusqu’à 10 ans de prison et 750.000 euros d’amende.