En pleine inflation, l'essor des lotos pour se faire plaisir et tenter de gagner des lots

Gagner des lots tout en s'amusant. Les lotos ont la cote en ce moment, alors que face à l'inflation les Français ont du mal à se faire plaisir. Beaucoup y jouent dans l'espoir de gagner quelque chose qu'ils ne peuvent pas s'acheter.

Avec des prix qui ne cessent d'augmenter, il est de plus en plus difficile pour certains de se faire plaisir. Alors, il faut trouver des alternatives comme le loto. Le Lions Club Paris Quartier Latin organise d'ailleurs un loto ce samedi à 14h dans la Salle des Fêtes de la mairie du 5e. À gagner, des entrées à Disneyland, un robot aspirateur, un barbecue, des montres connectées… Des Français y jouent dans l'espoir de repartir avec des lots qu'ils ne peuvent pas s'offrir au quotidien.

Cinq grilles de loto sur la table. Le dernier jeton posé sur le numéro 45. Léna est la première vainqueur du loto. “Je viens de gagner une montre connectée et un bon d’achat”, indique-t-elle.

Quelques minutes plus tard, c'est sa copine Séverine qui remporte aussi un lot. Elle est une habituée. Elle joue toutes les semaines, et gagner, c'est toujours un plus. “C’est des choses que je n’aurais pas pu acheter si je n’avais pas gagné”, indique-t-elle.

Pour Laure aussi, repartir avec un lot, c'est un vrai soulagement financièrement parlant.

“La dernière fois, j’avais gagné 150 euros en bon d’achat. Je peux vous dire que j’ai fait mes courses avec et que ça m’a fait vraiment plaisir. Ça peut permettre de gagner des lots qu’on n’aurait pas forcément achetés, ou des bons d’achat qui nous permettent de mieux vivre”, indique-t-elle. Joindre l'utile à l'agréable

Martine, elle aussi, est une vraie passionnée. Elle a repéré les lots qu’elle aimerait gagner. “La barre de son et la télé, ça me plairait bien”, confie-t-elle. Car ce sont des choses qu’elle ne peut pas s’offrir au quotidien.

“Avec ce qu’on paye actuellement plus la nourriture et tout ça, des fois c’est des trucs qu’on va mettre de côté à la limite. Et c’est vrai que quand on repart avec une télé, on est content. On se dit que c’est ça en moins à acheter”, assure-t-elle.

Mais elle le sait bien, pour gagner au loto, il faut de la chance. Et ce jour-là, elle est repartie les mains vides.