Faibles hausses de salaire: "On ne peut pas dire qu’il faut juste baisser les charges des patrons"

Les hausses de salaire n'atteindront pas le niveau de l'inflation. Les petits patrons assurent qu'il leur est impossible de le faire, mais dans "Les Grandes Gueules" ce mardi sur RMC Barbara Lefebvre les appelle à ne pas céder à la solidarité avec les grands patrons.

Les patrons sont-ils radins? C’est la question soulevée par les "Grandes Gueules" ce mardi sur RMC et RMC Story, alors que l’augmentation médiane des salaires était cette année de 2,35%, au niveau d’avant-crise, pendant que l’inflation se situe à plus de 4% selon une étude du cabinet Deloitte. En clair, les hausses des salaires sont restées stables, au niveau d'avant la pandémie de Covid-19.

Pour les patrons de petites entreprises, c’est une violente accusation. "Le patron, c’est le premier salarié. Je suis toujours pour augmenter les salaires", assure ce mardi, dans les "GG", Medhi Ghezzar, patron d’un garage en région parisienne.

"J’en ai marre des clichés. On pense que le patron se fait plein de pognon et cache des billets de 500 euros sous son matelas. Mais il faut que le patron et le salarié soient main dans la main. Si je coule, mon fils et mon épouse dorment dehors", ajoute-t-il.

"N’ayez pas une solidarité de patrons avec les grands patrons"

A contrario, l’enseignante Barbara Lefebvre déplore que la confusion soit faite entre les petits patrons et les grands patrons. "Total, Bernard Arnault, ces gens-là font de la fraude fiscale déguisée, cela s’appelle de l’optimisation fiscale. Attaquons-nous à ça", a-t-elle lancé sur le plateau des "Grandes Gueules" ce mardi.

"On ne peut pas dire qu’il faut juste baisser les charges des patrons. Je suis d’accord pour dire qu’elles peuvent être élevées pour certaines PME et qu’elles empêchent plein de choses, mais on ne peut pas uniquement dire qu’il faut enlever les charges des patrons, parce que ça baissera aussi celles de ceux qui se gavent", ajoute-t-elle.

Et de conseiller aux patrons de PME: "Si vous voulez un peu plus d’argent, acceptez qu’il y ait plus d’IFI (l’impôt sur la fortune immobilière), de Flat tax (le prélèvement forfaitaire unique) et moins d’optimisation fiscale des plus riches. Elevez-vous aussi contre ça, n’ayez pas une solidarité de patrons avec les grands patrons", conclut l’enseignante.

