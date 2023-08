Fournitures scolaires: les prix en hausse de 11% en un an

Selon le panier UFC-Que Choisir, révélé en exclusivité par RMC ce lundi, les prix des fournitures scolaires ont bondi de 11% entre août 2022 et août 2023.

Dernière semaine avant la rentrée des classes. Et comme chaque année, il est impossible de passer à côté des achats de matériel scolaire. Des produits encore plus chers en 2023. RMC vous révèle en exclusivité ce lundi le panier UFC-Que Choisir sur les prix des fournitures: ils ont bondi de 11% entre août 2022 et août 2023. C'est la papeterie qui augmente le plus (+14%), puis le matériel artistique (+12%), et les stylos, crayons et feutres (+8%).

A l’origine de ces hausses, la flambée du coût des matières premières. Les cours mondiaux du papier ont doublé entre juin 2020 et septembre 2022 avant de reculer progressivement. Un recul dont le consommateur ne bénéficie pas encore. Cela pourrait s’expliquer par les dates auxquelles la grande distribution achète les fournitures, environ un an avant la rentrée. Au pic, donc, de l’inflation.

Pour autant, le gouvernement traque les abus. Fin juillet, Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée du Commerce, a saisi la répression des fraudes pour enquêter sur ces hausses de prix des fournitures scolaires. Les conclusions sont attendues à la fin du mois. Cette augmentation des prix est un coup dur pour les familles, malgré la hausse de 5.6% de l'allocation de rentrée scolaire.

Le hard discount et la seconde main ont la cote

Face à l'inflation des prix des fournitures scolaires, certains parents se tournent vers le hard discount. Malgré des références moins nombreuses que dans les hypermarchés, Zineb, mère de deux enfants, est séduite. "Les ciseaux sont à moins d’1 euro, les feutres 1,50€ alors qu'on peut en trouver à 3€ ailleurs. Le meilleur prix, c'est ici. Laetitia, elle, scrute les bonnes affaires partout, quitte à papillonner entre différentes enseignes et sites internet: "Principalement Carrefour et Intermarché, avec les promotions proposées sur le catalogue avec la carte de fidélité et un gros stock. Et beaucoup de seconde main".

La seconde main est en effet de plus en plus prisée par les familles, avec par exemple +11% de fournitures d'occasion achetées sur le site Rakuten par rapport à l'année dernière à la même période. Autre solution, les commandes groupées initiées par les associations de parents d'élèves. A Nieppe, dans le Nord, Amandine Verwaerde organise la distribution au collège.

"L’important, c’est vraiment que le parent s’y retrouve et n’ait pas besoin de courir dans différents magasins pour trouver le cahier spécial. C’est un gain de temps en même temps qu’un gain d’argent. Le meilleur moyen de faire des économies reste de ne rien dépenser. Plusieurs villes, comme Lille ou Marseille, distribuent des kits de fournitures gratuitement.