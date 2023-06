Fromages contaminés à la listéria: six mois après, Jay & Joy a trouvé un repreneur

Après plusieurs cas de contamination à la listériose, l'entreprise Jay & Joy avait fermé en janvier dernier. Six mois plus tard, elle annonce sa reprise avec une nouvelle direction à sa tête et prend des mesures pour éviter un nouveau scandale sanitaire du même type.

En janvier dernier, RMC révélait que cinq personnes ont présenté des cas graves de listériose après avoir consommé, entre avril et décembre 2022, des fromages végétaux de la marque Jay & Joy. Quatre femmes ont accouché prématurément de leur enfant et une cinquième personne a développé une méningite. En cause, la présence de la bactérie listéria dans l'usine de la marque à La Croix Saint-Ouen (Oise).

Le 14 janvier, le ministère de la Santé annonçait un retrait et rappel de tous les produits de la marque et un arrêté préfectoral avait, par précaution, suspendu la commercialisation. Après un dernier communiqué le 23 janvier sur ses réseaux sociaux, la marque n'avait commercialisé aucun produit, ni fait aucune communication sur sa situation. Production à l'arrêt, l'entreprise avait été placée en redressement judiciaire en mars dernier. Fin de l'histoire.

Mais le 8 juin dernier, la page Facebook "Jay&Joy" annonce le retour de la marque, l'entreprise ayant été rachetée et se relançant "avec des équipes renforcées, une nouvelle direction et le soutien de ses fondateurs".

"L'entreprise est ravie d’annoncer sa reprise [...] toujours dans la joie et la bonne humeur", écrivait la marque sur ses réseaux sociaux.

Mais le communiqué ne fait aucune mention des cas de listériose ou sur des victimes, alors même que la communication de l'entreprise, qui avait mis plus d'une semaines à annoncer le retrait de ses produits sur les réseaux sociaux, avait été critiquée en janvier dernier.

La colère des victimes

Pour les victimes des cas de contamination à la listériose, cette annonce sans un mot pour elles est un choc: "Je ne sais pas s'ils ont mesuré d'emblée le traumatisme des victimes et ce que ça pouvait faire ressentir de voir ce genre de message", pense Fanny, qui a accouché prématurément après sa contamination à la listéria après avoir consommé un produit Jay & Joy.

"J'aurais aimé qu'on reconnaisse mon préjudice car j'ai l'impression que, de A à Z, on me dit que ce n'était pas si grave que ça", raconte-t-elle.

Face au tollé provoqué par cette annonce, l’entreprise a publié un communiqué 24 heures plus tard. Elle présente "ses excuses les plus sincères pour la crise traversée" et promet que Jay & Joy sera "désormais intransigeant sur la qualité".

Fanny attend maintenant des mesures concrètes de la part de l'entreprise pour éviter qu'une telle situation se reproduise: "J'espère qu'il n'y aura plus de problématique d'hygiène pour leurs produits". La jeune maman demande aussi la mise en place d'un système de prévention pour les femmes enceintes. "Je pense aussi qu'il faut rester très vigilants avec une petite vignette de prévention sur les emballages qui fasse comprendre que ce sont des produits sensibles et que des personnes fragiles, dont les femmes enceintes, devraient éviter de les consommer", explique-t-elle.

De nouvelles mesures sanitaires

RMC a contacté à César Augier, le nouveau PDG de la marque. Il reconnaît que la communication de Jay & Joy a été “maladroite” et assure qu’il ne “voulait blesser personne”. Parmi les mesures mises en places pour éviter un nouveau scandale sanitaire: un spécialiste de la listéria accompagne désormais l’entreprise, l’usine où avait été retrouvée la bactérie a été totalement nettoyée et des tests seront mis en place dans les locaux, sur les matières premières et surtout sur les fromages produits. Ainsi, tous les lots seront systématiquement vérifiés et aucun ne sera mis en vente avant l’aval d’un laboratoire.

Fanny va aussi voir sa demande respectée: un logo qui déconseille ces produits aux femmes enceintes sera présent sur les emballages des nouveaux produits. La marque explique aussi que la production ne va pas reprendre immédiatement, l’entreprise devant, d’abord, obtenir l’accord des autorités sanitaires pour redémarrer l'usine.