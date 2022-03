Gaz: Cdiscount attaqué en justice, le gouvernement va désigner un fournisseur de secours

Une association de consommateurs, la CLCV, lance une action collective contre CDiscount, qui a décidé de sortir du marché du gaz au mois de janvier, laissant 38.000 clients sur le carreau. C'est la première action de groupe dans le secteur de l'énergie. Le ministère de l'Ecologie étudie la mise en place d'un fournisseur de secours.

Ce sont des centaines de mails que la CLCV a reçu depuis le mois de janvier, des mails de clients inquiets et en colère. Ils bénéficiaient tous d'un contrat de gaz à prix fixe chez CDiscount. Concrètement, ils avaient la garantie de payer le même tarif pendant toute la durée de ce contrat. Mais en janvier, patatras, ils reçoivent un mail de CDiscount les informant que leur contrat va prendre fin le 6 avril. Et CDiscount ne leur propose qu'une petite contrepartie, 100 euros en guise de cadeau de départ, à condition qu'ils changent de fournisseur avant la date fatidique.



Fin janvier, Arnaud, client de CDiscount, témoignait sur RMC: "On se sent floués, pris au dépourvu. Le prix du gaz flambe, on n'arrivera pas à retrouver un contrat aussi intéressant. Quand on s'engage sur un contrat, il faut le respecter jusqu'au bout".

Il y a quelques semaines, la CLCV avait mis en demeure CDiscount d'indemniser ses clients, mais rien ne s'est passé donc l'association passe à l'étape suivante, et lance une action de groupe en assignant CDiscount devant le tribunal judiciaire de Paris. Le président de l'association François Carlier dénonce ce qu'il qualifie de harcèlement de la part de l'entreprise pour pousser les clients à partir le plus vite possible.

Le ministère de la Transition écologique assure qu'il "reste vigilant à ce que l'approvisionnement d'aucun client ne soit interrompue

Des clients inquiets à l'idée de se retrouver privés de gaz à partir du 6 avril, surtout qu'il n'existe pas encore de fournisseur de gaz de secours en cas de défaillance d'un fournisseur de gaz en France. François Carlier regrette que l'Etat ne s'empare pas du problème.

"On regrette que les autorités comme la répression des fraudes et le ministère de l'écologie ne soient pas plus actifs, donc on fait le travail à leur place. On a des consommateurs qui nous disent "est-ce que je vais avoir le gaz coupé ils s'inquiètent, moi j'envoie tous ces mails aux ministères et je leur dis "tous ces gens qui s'inquiètent vous leur répondez quoi ?"

Sollicité par RMC, le ministère de la Transition écologique assure qu'il "reste vigilant à ce que l'approvisionnement d'aucun client ne soit interrompue, au regard de l'obligation de continuité d'approvisionnement qui incombe aux fournisseurs".

Le ministère assure également étudier la mise en place d'un "fournisseur de secours pour les clients dont le fournisseur serait défaillant", à titre transitoire. Un appel à candidatures pour la désignation pérenne d'"un fournisseur de secours devrait être lancé prochainement, à l'issue d'un appel à candidatures. Un décret a d'ailleurs été publié il y a quelques jours, le 11 mars 2021.