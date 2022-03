Guerre en Ukraine: McDonald's et d'autres grandes entreprises suspendent leurs activités en Russie

Le groupe de fast-food McDonald's a annoncé mardi soir fermer temporairement ses restaurants en Russie. Ils continueront cependant de payer les salaires des quelque 62.000 employés. Ce qui n'est pas le cas de nombreuses entreprises qui ont elles aussi décidé de cesser leurs activités dans le pays.

Après Shell, BP, ExxonMobil ou encore l'Italien Eni, qui ont décidé de se retirer de la Russie après le début de la guerre en Ukraine, d’autres sociétés leur emboîtent le pas. Ce sont désormais d'autres entreprises mondialement connues qui prennent la décision de cesser leurs activités dans le pays de Vladimir Poutine comme IKEA, Apple, ou encore Levis.

>> A LIRE AUSSI - Guerre en Ukraine: Joe Biden annonce un embargo américain sur les importations de pétrole et de gaz russes

Mardi soir, la chaîne de fast-food McDonald's a annoncé fermer temporairement ses 850 restaurants en Russie. Impossible donc désormais de regarder Netflix avec un Big-Mac et un verre de Coca-Cola. Terminé aussi de déambuler à Moscou avec son café sorti de chez Starbucks le matin. Les 130 magasins du groupe tirent eux aussi le rideau temporairement.

Une conséquence sur l'emploi en Russie

Et quand ce n’est pas les habitudes russes qui sont touchées, ce sont leurs emplois. Mis à part le groupe à l’arche dorée qui maintient les salaires des 62.000 employés, tous n’ont pas cette chance. Les quelque 502 boutiques du groupe Zara, Bershka et Stradivarius ferment leur portes. C’est près de 9.000 emplois qui sont touchés.

Tous les secteurs lâchent le plus grand pays du monde, jusqu’aux marques de luxe comme Chanel, Louis-Vuitton, Gucci, Rolex ou encore Hermès. Et c’est l’économie russe qui risque d’en pâtir. En 2021, son marché de vente au détail européen était estimé à 408 milliards d’euros. Au total, plus de 290 grandes entreprises ont annoncé leur retrait de la Russie.