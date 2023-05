"Il commence à y avoir des bonnes nouvelles": les prix de l'huile et des œufs vont bientôt baisser

Invité de RMC-BFMTV ce mardi, le président de Système U Dominique Schelcher assure que le prix de l'huile va baisser dans les rayons dans les prochains jours. Les oeufs devraient également diminuer. Mais il maintient la pression sur les industriels pour rouvrir des négociations.

Des étiquettes à la baisse dans les rayons des grandes surfaces? Selon Dominique Schelcher, président de Système U, les prix de certains produits alimentaires, comme l’huile et les œufs, vont bientôt diminuer. "Un certain nombre de matières premières sont à la baisse, explique-t-il dans le "Face à face" sur RMC-BFMTV ce mardi, poussant à nouveau les industriels à rouvrir les négociations. Toutes les graines, les produits oléagineux, le maïs, le beurre, sont à la baisse. Les emballages aussi, le plastique, l’aluminium… Mais aussi le transport et le carburant. Il y a des raisons objectives (pour une baisse des prix)."

Sur l’huile, ses magasins sont en train de répercuter les baisses annoncées par les industriels, notamment le groupe Avril (Lesieur, Puget..). "Je confirme une baisse aux alentours de 20%, indique le président de Système U. On ne donne pas de chiffres précis parce qu’on n’a pas le droit de le faire, mais je confirme cette proportion-là. La baisse de prix arrive, au mois de mai. Elle est en cours d’être passée dans les magasins. Entre la négociation et la mise en œuvre, il y a un peu de temps administratif d’une part et parfois des stocks d’autre part. Quand vous avez acheté du stock un peu plus cher, vous l’écoulez. Et après, dès que vous pouvez, vous basculez. Mais c’est relativement rapide. Le mouvement est d’ores-et-déjà enclenché, jusqu’à 20% moins cher. On va répercuter les négociations qu’on a faites."

Parmi les autres produits alimentaires, "il y a une petite amélioration sur les œufs, qui étaient montés très haut l’année dernière en termes de prix" selon Dominique Schelcher. "Ils commencent sensiblement à re-baisser, c’est aussi une bonne nouvelle. Il commence à y avoir des bonnes nouvelles", assure-t-il. En revanche, le prix de la volaille ne va pas baisser. "La volaille a été fortement impactée par la grippe aviaire, explique le patron de Système U. C’est la raison principale de la difficulté: quand vous êtes obligé d’abattre des canards, notamment dans le Sud-Ouest, il va en manquer."

"Aucun mouvement" pour une réouverture des négociations

Mais ces quelques baisses de prix ne sont pas suffisantes pour les consommateurs. Et Dominique Schelcher appelle à nouveau les industriels à renégocier. "Il faut se remettre autour de la table, appuie-t-il. Le gouvernement et nous avons écrit à ces entreprises. Il y en a une quarantaine qu’on achète au niveau européen, mais il y en a 250 autres qui doivent revenir autour de la table des discussions. Et il n’y a aucun mouvement. Au moment où on se parle ce matin, malgré la lettre des ministres, notre invitation et tous les débats des derniers jours, il n’y a pas un mouvement dans le sens d’une réouverture des négociations."

"L’année dernière, on a eu des centaines de demandes de réouverture quand les prix des matières premières augmentaient, rappelle Dominique Schelcher. Il y a un ascenseur quand les prix montent et là, tout le monde essaye de prendre l’escalier. Là, c’est un peu l’escalier de secours, personne ne veut y rentrer."