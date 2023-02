Il croit investir dans un Ehpad, les arnaqueurs lui volent 20.000 euros

René a investi toutes ses économies dans un placement dont on lui disait qu'il lui rapporterait un rendement de 8% par an. Mais il a tout perdu.

René voulait bien faire, mais aujourd’hui il s’en mord les doigts. Ce retraité vit à Lyon, et sa vie tourne désormais autour de ses deux filles. Pour les aider financièrement, l’an dernier il décide de faire fructifier ses économies. Après quelques recherches sur internet, le retraité tombe sur des offres très alléchantes, pour des investissements dans la construction d’Ehpad. On lui promet un rendement... de plus de 8% !



Il laisse ses coordonnées. Puis est rappelé très rapidement par un conseiller qui dit travailler chez "Kervita". Le nom ne vous dit peut-être rien, c’est une entreprise du groupe DomusVi, un gestionnaire d’Ehpad bien connu. Pour René tout semble carré.

"J'avais une opportunité qui paraissait plausible, avec des conseillers très performants en communication. J'ai des adresses mail, des numéros de téléphone en -01. Ils m'ont mis en confiance", explique-t-il.

René s'est fait arnaquer © RMC

Mais il s'est fait avoir. En janvier 2022, René place toutes ses économies, ses 20.000 euros sur un compte en Espagne. Car c’est là que doit être construit le fameux Ehpad. René doit toucher des intérêts tous les mois. Sauf que l’argent n’arrive pas.

A ce moment-là, il arrive encore à joindre son conseiller qui lui répond: "Il faut encore investir 16.000 euros pour toucher votre argent". René sent le piège et refuse. Il n’aura plus aucune réponse à ses mails ou ses appels. Et son argent s’est volatilisé. Il a porté plainte contre l’entreprise en mai dernier mais ça a été classée sans suite. La justice estime qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments.

DomusVi également victime

DomusVi est la deuxième victime dans cette affaire. Elle nous révèle que des arnaqueurs ont volé l’identité et l’adresse de l’entreprise pour induire des épargnants en erreur. La société a porté plainte pour escroquerie et usurpation d’identité en décembre 2021.

Et ce procédé est de plus en plus répandu selon Guy Grandgirard, de l’Association de défense des consommateurs. Il a vu ce type d’arnaque exploser ces dernières années. Aujourd’hui, il aide près de 200 victimes.

"L'arnaque est remarquablement bien faite car on usurpe l'identité de sociétés avec des noms très connus dans le milieu des chambres médicalisées. On va voler l'adresse, le numéro SIRET, les coordonnées, avec des contrats de 5-10--15 pages d'apparence sérieux", assure-t-il.

L’association a déjà répertorié 70 sites d’investissements frauduleux. Quant à DomusVi, sa plainte a elle aussi été classée sans suite, car l’auteur de son usurpation d’identité n’a pas été retrouvé. Mais le tribunal de Nanterre nous indique que ce dossier pourrait être réexaminé à tout moment si de nouveaux éléments sont apportés au parquet.

De son côté René est accompagné par maître Emma Leoty. Maintenant qu’il sait que ce sont bien des arnaqueurs qui l’ont trompé et non pas le groupe DomusVi, il va déposer une nouvelle plainte contre X pour escroquerie, et espère relancer l’enquête.

Pour contacter l'équipe : envoyez un mail à rmcpourvous@rmc.fr