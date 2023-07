Incendies en Grèce: comment se faire rembourser ses vacances

Alors que plusieurs zones touristiques grecques sont en proie à des violents incendies, certains se demandent comment se faire rembourser leurs vacances écourtées ou annuler sans frais leur séjour prévu.

Des incendies d'ampleur ravagent plusieurs îles touristiques de Grèce. A Corfou et Rhodes, pompiers et habitants luttent contre des feux de forêt provoqués par la canicule qui touche le pays. De leur côté, les touristes fuient ces deux îles très prisées pendant la période des vacances.

Et certains veulent désormais se faire rembourser leurs vacances, ou du moins une partie. "Quand le séjour a été écourté, vous pouvez être remboursé de la partie du séjour qui n’a pas été utilisée", explique ce mardi sur RMC et RMC Story Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage.

"Il faut contacter directement l’opérateur auprès duquel vous avez réservé votre voyage et lui va vous rembourser immédiatement. Si vous avez réservé l’hôtel auprès d’un hôtelier grec, ça va être beaucoup plus compliqué", prévient-il cependant.

Voilà si vous n'avez pas souscrit d'assurance annulation. Si vous en avez souscrit une, Jean-Pierre Mas invite à contacter directement son assureur.

Un médiateur public gratuit pour solder les litiges

La question devient plus compliquée si vous avez prévu des vacances dans une zone sinistrée et que vous n'êtes pas encore sur place. "C’est une référence à l’article 211 du code du tourisme qui traite des circonstances exceptionnelles et inévitables", explique le président des entreprises du voyage.

"Si vous devez partir dans une zone qui est touchée par les incendies, vous pourrez annuler sans frais. Si vous avez réservé auprès d’un opérateur de voyage en France, vous n’aurez pas de difficultés à vous faire rembourser. Si vous avez réservé auprès d’Air France et Transavia, ils vous rembourseront aussi", promet Jean-Pierre Mas.

En cas de litige, pour se faire rembourser par un opérateur français ou européen qui travaille en France, on peut faire appel au médiateur des touristes et des voyages, un service public gratuit qui tente de trouver une solution juridique et équitable.

Pour les professionnels français du voyage, les conséquences des incendies en Grèce sont pour l’instant faibles, assure Jean-Pierre Mas. Il explique que les hôtels prisés des Français à Rhodes se trouvent dans le nord de l’île, une zone pour l’instant épargnée par les feux de forêt.