Inflation: 53% des Français affirment avoir réduit leur consommation de viande

En un an, les prix de la viande ont augmenté de près de 15%. Un chiffre qui pousse les Français à repenser leur manière de consommer ces produits. Selon une étude, ils sont plus de 53% à avoir réduit la viande dans les repas.

C'est l'une des conséquences de l'inflation: les habitudes alimentaires des Français ont changé. Selon le dernier baromètre du Réseau action climat-Harris Interactive, 53% des Français affirment avoir réduit leur consommation de viande à cause du prix.

Une raison économique, pour la première fois, devant les raisons de santé ou écologique. Selon l'Insee, les prix des viandes ont bondi de plus de 15% en un an. Face à la flambée des prix de la viande, Mélanie a revu ses habitudes, à regrets.

“Avant, j’en mangeais au moins quatre fois par semaine et là, ça va plutôt être deux fois par semaine. On se rattrape au restaurant, on se rattrape quand on a des invités. Mais c’est vrai qu’on fait plus attention”, confie-t-elle.