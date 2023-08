Inflation: de plus en plus de Français ne mangent plus à leur faim

Les dépenses alimentaires des Français n'ont jamais autant diminué que depuis le début de la crise inflationniste, fin 2021. Dans le même temps, ils ont contenu leur budget alimentaire quitte à ne plus manger à leur faim.

Face à l’inflation, les Français se serrent la ceinture et ce n’est pas qu’une image. Depuis la fin 2021, les dépenses alimentaires des Français ont diminué de 11,4 % en volume selon l'Institut national de la statistique et des études économiques (Insee). C'est une chute qui n’a aucun précédent dans les données compilées par l'Insee depuis 1980.

Ce volume prend en compte deux choses: le nombre de produits achetés, puisque les familles ont mis moins de produits dans le chariot, et la gamme des produits achetés, avec le report vers les marques distributeurs, les promotions ou vers les enseignes premier prix.

Une hausse "que" de 4,2% du budget alimentaire

Les Français achètent moins, font les courses plus souvent et plus près de chez eux. Avec tout ça, ils ont réussi à contenir la hausse de leur budget nourriture à 4,2%, alors qu’elle aurait atteint 18% à comportement identique. Conséquence directe: de plus en plus de Français ne mangent pas à leur faim. C'est le cas de 16% des Français, selon le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie (Credoc): ils n’étaient que 12% en début d’année, 9% en 2016.

Ce phénomène touche surtout les jeunes avec presque 25% des moins de 40 ans qui disent ne pas manger à leur faim et un Français sur quatre, selon un sondage IFOP, dit sauter un repas régulièrement. Sur la seule année 2022, la demande d'aide alimentaire a augmenté de 9%: 2,4 millions de personnes ont été accompagnées, selon le réseau des Banques alimentaires.

De nombreux Français se privent de vacances

Même ceux qui sont plus à l’aise, et qui ont pu partir en vacances par exemple, font très attention. 65% des Français vont se priver cet été, selon Yoyomi, un site d'épargne en ligne. 16 % des personnes interrogées par l’application Plum ont annulé leurs vacances en raison de la hausse du coût de la vie. Selon Verilor, les Français qui ont pu partir ont écourté leurs vacances de trois jours en moyenne.

Malgré tout, les Français priorisent leurs dépenses pendant la période des vacances d'été: 60 % des Français en vacances préfèrent d'ailleurs dépenser leur argent dans l’apéro que pour les cadeaux aux enfants...