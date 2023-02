Inflation: des hausses de prix "à deux chiffres" à venir prévient Dominique Schelcher de Système U

Les négociations commerciales entre la grande distribution et les industriels de la l'alimentation devrait conduire à une forte hausse des prix en mars. Dominique Schelcher, président de Système U, estime sur RMC qu'il ne faut pas faire peur avec un potentiel "mars rouge", mais concède que les hausses de prix seront sérieuses.

Faut-il vraiment craindre un "mars rouge" dans l'alimentation à cause de l'inflation? A partir de mars seront répercutées sur les consommateurs les nouvelles hausses de prix négociées entre la grande distribution et les producteurs, ce qui devrait conduire mathématiquement une baisse de pouvoir d'achat.

Mais lundi matin sur RMC-BFMTV, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire tentait de rassurer et de tempérer en assurant qu'il fallait "arrêter de jouer avec la peur des Français".

Dominique Schelcher, président de Système U, a également tenté de ne pas trop insister sur la peur des hausses des prix ce mercredi sur RMC:

"Je suis entre les deux, c’est l’expression d’un journaliste et je ne la prends pas à mon compte. La hausse des prix dans l’alimentaire va malheureusement se poursuivre pendant tout le premier semestre, ce n’est pas mars qui va être visé plus qu’un autre. Ca va durer un certain temps malheureusement", prévient-il tout de même.