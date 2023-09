Inflation: Dominique Schelcher, le président de Système U, s'en prend à Coca-Cola

Sur RMC-BFMTV, le président de Système U Dominique Schelcher s'en est pris ce vendredi à Coca-Cola, accusant la marque de ne pas avoir joué le jeu pour les consommateurs face à l'inflation galopante.

La fin de l'inflation galopante arrive, a promis ce jeudi le ministre de l'Economie. Bruno Le Maire a assuré que les prix n'allaient plus augmenter pour 5.000 produits, annonçant au passage l'anticipation des négociations commerciales entre industriels et distributeurs.

Mais il est trop tard, juge ce vendredi Dominique Schelcher, le PDG de Système U. "Il n’y a pas de septembre vert, on a peut-être perdu six mois", assure-t-il sur RMC et BFMTV. "On rouvre les négociations commerciales avec 75 marques mais pas avec les PME qui sont en difficulté, tout comme le monde agricole".

"On a 21% d’inflation en deux ans et la prise en charge de cette inflation est déséquilibrée et extrêmement lourde pour les Français. Je pense que nous les distributeurs avons fait des efforts mais la prise en charge des industriels est insuffisante par rapport aux résultats qu’ils font. Ils auraient pu faire un effort supplémentaire", assure Dominique Schelcher.

Face à Face : Dominique Schelcher - 01/09 21:24

"On a perdu six mois"

Il en veut pour preuve la mauvaise volonté des industriels lors des discussions du printemps: "Les discussions qu’on a eues dès le printemps à la demande du gouvernement n’ont servi à rien parce que les industriels n’ont pas voulu rentrer dedans", tacle le PDG de Système U.

Les négociations des prix entre industriels et distributeurs ont habituellement lieu du début de l'année au 1er mars. Face à l'ampleur de l'inflation, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire avait demandé de nouvelles négociations anticipées, refusées par les industriels, assure Dominique Schelcher: "On a perdu six mois", déplore-t-il avant de s'en prendre à Coca-Cola, la célèbre marque de boisson gazeuse.

"Coca-Cola, c’est un produit qui a beaucoup augmenté ces dernières années. La bouteille de base est passée de 1,5 litre à 1,25 pendant que le prix augmentait. Et quelle a été la contribution de Coca Cola contre l’inflation? La promotion pendant trois mois de dix produits les moins vendus", tacle Dominique Schelcher

"J’ai l’impression que ces derniers temps, les industriels étaient dans un monde parallèle où ils oubliaient le consommateur", ajoute le distributeur, qui l'assure, "les prix ne reviendront jamais au niveau d'avant la crise". "Un élément de la chaîne n'a pas suffisamment joué le jeu pour accompagner les Français", conclut-il.