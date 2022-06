Inflation: le pack de Cristaline va augmenter pour la première depuis le passage à l'euro

Une augmentation des prix du pack d'eau Cristaline, produit le plus vendu, illustre le contexte d'inflation qui touche la France et les autres pays du monde occidental.

Un symbole et une illustration marquante du contexte économique actuel. Le pack de bouteilles d'eau de source Cristaline va connaître sa première hausse de prix depuis 2022. Une augmentation de 10%, alors que c'est le produit le plus vendu chaque année en France en grande distribution. Le pack de six bouteilles de 1,5L de Cristaline s'est écoulé à plus de 233 millions d'exemplaires en 2021 dans l'Hexagone, selon le cabinet NielsenIQ. Il se vend donc plus de sept packs de Cristaline chaque seconde dans le pays.



Mais face à l'inflation, la flambée du pétrole, ou encore le coût du plastique qui a grimpé de plus de 39% entre octobre et mai, le prix du pack va donc augmenter. A l’heure actuelle, le pack est vendu en moyenne 1,03 euro le pack en grande distribution.

"Forcément, c'est frappant"

Olivier Dauvers, spécialiste de la consommation et de la grande distribution, estime que cette hausse inattendue est assez frappante. "De manière très symbolique, c'est un produit qui n'avait pas augmenté depuis plus de 15 ans donc quand vous avez une stabilité des prix aussi longue et que d'un coup vous rajoutez 10%, forcément, dans la symbolique des choses, c'est frappant. C'est le produit qui passe le plus souvent en caisse."

"C'est la conséquence de coûts qui ont explosé sur le plastique, le transport... D'ici cinq-six semaines", selon lui.

Les enseignes ne sont en revanche pas obligées de répercuter cette hausse en rayon. Par exemple, si Leclerc venait à répercuter la totalité de la hausse sur le prix final, le pack de Cristaline franchirait la barre de 1 euro (1,07 précisément) dans ses magasins, soit une hausse de 10 centimes. Il est actuellement à 0.97 centimes.

La France, qui a connu une nouvelle accélération de l'inflation en mai, à 5,2% sur un an, devrait sortir du pic d'inflation fin 2023, a assuré le ministre de l'Economie Bruno Le Maire.