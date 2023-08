Hôtels: les prix flambent, la fréquentation baisse cet été

INFO RMC. 306 millions de nuitées ont été vendues dans l'Hexagone sur l'été, un chiffre stable par rapport à 2022. La saison a toutefois été plus compliquée dans les hôtels, avec 2,2% de fréquentation en moins par rapport à l'an passé. Un secteur où les prix s'envolent.

La ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l'Artisanat et du Tourisme, Olivia Grégoire, va dévoiler ce mardi 29 août le bilan de la saison touristique 2023. En exclusivité, RMC révèle les premiers chiffres.

D’après nos informations, les hôtels subissent une baisse de 2,2% de fréquentation par rapport à l'année dernière, avec 306 millions de nuitées enregistrées dans l'Hexagone. La faute, selon Bercy, à la hausse des prix. En quatre ans, les tarifs des nuits d'hôtel ont augmenté en moyenne de 22%...

Les Français vont de moins en moins à l'hôtel

Si cette augmentation varie en fonction des régions, l’Île-de-France et le Sud enregistrent une hausse de plus de 30% depuis 2019. Entre 15 et 20 % d'augmentation pour une nuit d'hôtel en Bourgogne-Franche-Comté ou en Auvergne-Rhône-Alpes ont été constatés. Une hausse importante qui commence à avoir des conséquences sur la fréquentation de la clientèle française, regrette l'entourage d'Olivia Grégoire.

Pour la ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes Entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme, il faut absolument modérer les prix, car l'inflation et le coût des matières premières ne justifient de telles augmentations.

Si de moins en moins de Français vont à l'hôtel, ils sont de plus nombreux à opter pour le camping: 2% de fréquentation en plus cet été. Les locations type Airbnb ont également la cote: + 11,8%. Les hôteliers misent donc désormais sur la clientèle internationale, présente en force cet été.