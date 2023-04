Inflation: les ventes en supermarché en baisse, les Français mangent moins et moins bien

Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse la baisse des ventes dans les supermarchés au premier trimestre 2023, à cause de l’inflation.

Face à l’inflation, les Français se sont serré la ceinture et ont moins rempli leurs caddies au premier trimestre. Selon l’institut Circana (ex-IRI), les ventes en volume en grandes surfaces sur les trois premiers mois de l’année ont baissé de 5% par rapport au premier trimestre 2022.

Reste que si les ventes en volume ont baissé, le chiffre d’affaires des enseignes de grande distribution a en revanche progressé de 9,1%, du fait évidemment de l’augmentation des prix.

Ce sont les rayons épicerie salée, entretien, droguerie, parfumerie et hygiène qui affichent les plus fortes baisses (environ -15% en volume). Les produits dont il est le plus facile de différer l’achat…

Moins de qualité, moins de quantité

Mais les Français ont aussi réduit leurs dépenses d’alimentation quotidienne. Et là, c’est une enquête de l’Ifop menée pour l’association La tablée des chefs qui montre que les Français sont contraints de manger moins et moins bien. Neuf personnes sur dix renoncent à l'achat de certains produits ou suppriment un repas de la journée (petit-déjeuner, goûter, dîner).

Plus d'un Français sur deux a réduit les portions dans les assiettes pour limiter les achats alimentaires (67% des foyers ayant plusieurs enfants). La consommation de fruits et légumes diminue pour près d'une personne sur deux. Et 79% ont dû changer leurs habitudes en consommant des produits moins chers.