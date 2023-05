Inflation: malgré les prix, les vacances restent la priorité des Français

Malgré une certaine envolée des prix, les vacances restent la priorité des Français selon une étude d'Entreprises et voyages.

L'année 2023 a débuté en fanfare et s’annonce comme une année record pour le secteur du tourisme en France. La fréquentation des stations de ski a été plus élevée cet hiver qu’en 2019. Les dépenses consacrées aux vacances de printemps ont même augmenté de 37% par rapport à 2019 selon Entreprises et voyages.

Les parcs d’attraction font le plein, avec plus de visiteurs qu’en 2022, qui était déjà une année record. Et tout ça, malgré les grèves. Pour les ponts de mai et la saison estivale, les réservations SNCF sont également supérieures au niveau de 2019.

Une hausse pour l'été

De quoi faire saliver les professionnels du tourisme pour l'été, qui évoquent des réservations en hausse de 8% par rapport à la même date en 2019. Le panier moyen progresserait de 25%, pour atteindre en moyenne 2.500 euros, en moyenne par famille en France. Le trafic aérien s’apprête à dépasser son niveau de 2019 malgré des billets en hausse de 25% en moyenne sur les vols intérieurs.

Ceux qui ont les moyens de partir en vacances - car presque 4 Français sur 10 ne partent pas - prennent des vacances plus longues et plus chères. On reste dans une forme de rattrapage post-Covid par rapport aux budgets de vacances non-dépensés pendant la crise.

Plutôt juillet et en solo

Quelles sont les tendances du moment? Juillet recueille plus de suffrages que le mois d’août, sauf la dernière semaine, celle du 26 août, qui fait un véritable carton. Les envies de pays étrangers sont également très fortes.

En France, l’hôtellerie de plein air -les campings- continue de cartonner avec 20% de réservations en plus. Autre tendance: le voyage solo, qui ne le reste souvent pas longtemps grâce aux réseaux sociaux qui facilitent la rencontre de compagnons de voyages.