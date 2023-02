"Je pars à 7h30 le matin": cette retraitée chasse les promos et les invendus dans les supermarchés

Les prix ont augmenté dans les supermarchés et vont continuer de grimper. Afin de ne pas trop subir ces hausses, Mireille, retraitée, est à l'affût des promotions. Des bonnes affaires qui lui permettent de pouvoir préserver ses plaisirs.

L’inflation, particulièrement sur l'alimentation, continue sa progression en France. Avec une forte crainte pour le mois de mars. Pascale Cartier, directrice de l'offre alimentaire chez Auchan, a affirmé jeudi dernier sur RMC que "les prix sur lesquels on discute en ce moment, ce sont des hausses demandées par les fournisseurs de 15 à 25%".



Pour faire face, nombreux sont ceux qui repèrent les promotions dans les catalogues de supermarchés pour faire quelques économies. C'est le cas de Mireille, retraitée, qui vit au Mans (Sarthe).

Elle fait partie des premières à arriver devant les portes du magasin, même avant l'ouverture. "Je pars à 7h30 le matin", affirme-t-elle au micro de RMC. Ce vendredi matin, elle a un objectif: trouver des cagettes d’invendus. Celles-ci sont commercialisées aléatoirement dans les magasins Lidl au prix d'1 euro.

Partage des bons plans et promotions

Mireille a de la chance. "Elles y sont, je vais y aller", dit-elle. Elle ressort avec un gros sac.

"Je dirais qu’il y en a pour 20 euros. Déjà les salades, il faut compter dans les trois euros", se réjouit-elle.

La retraite de Mireille est convenable: 2.000 euros par mois. Sauf que la hausse des coûts de l’alimentaire l'a poussé à s’organiser. Elle et une de ses amies se partagent les bons plans et les promotions. "Sur son smartphone, elle me dit 'tiens regarde, ça c’est moins cher, c'est -40%', par exemple, donc je lui dis de commander", explique Mireille.

Des économies pour préserver les activités

Cette retraitée tient à sa qualité de vie. Économiser sur son budget alimentation lui permet de préserver ses moments de plaisir. C'est le cas de son déjeuner avec ses amies, tous les samedis. Elle se souvient, avec un sourire, de son dernier déjeuner. "On a mangé un repas, c’était très très bon, pour 33 euros, et il y avait de la danse, c’était super."

Avec ces produits payés à bas prix, pas question pour Mireille de gaspiller. Avec ses carottes et ses navets, elle fera un pot-au-feu, qu'elle distribuera à sa soeur et ses amies.

Le gouvernement tente toujours de convaincre les chaînes de supermarchés de lancer un panier anti-inflation dans les prochaines semaines. Certains ont d'ailleurs déjà annoncé qu'ils le mettraient en place.