Jeu vidéo: la Nintendo Switch sur le podium des consoles les plus vendues de l’histoire

La Nintendo Switch est devenue la troisième console la plus vendue de l’histoire, derrière la Nintendo DS (2e) et la PlayStation 2 (1ere).

Avec plus de 122 millions d’exemplaires écoulés, la Switch devient la troisième console de jeu la plus vendue de l'histoire, selon les chiffres dévoilés par le constructeur japonais.

Commercialisé en mars 2017, le concept hybride de Nintendo, aussi bien jouable en console de salon qu’en console portable, a dépassé la PlayStation 4 de Sony (117 millions d’exemplaires) mais aussi son ancêtre, la Game Boy (118 millions d’exemplaires).

Désormais sur le podium, la Nintendo Switch a désormais en ligne de mire, même si c’est à bonne distance encore, la Nintendo DS (154 millions d’unités vendus). De son côté, la PlayStation 2 culmine en tête du classement grâce à ses 155 millions d’exemplaires vendus.

Des ventes en baisse

Mais la Switch aura peut-être du mal à surpasser ses ainées. Car les ventes de Nintendo Switch semblent atteindre un palier puisque sur un an. Elles ont chuté de 21%. Pour expliquer ces mauvais résultats, le constructeur met en avant "une pénurie de semi-conducteurs et d’autres composants qui ont affecté la production jusqu’à la fin de l’été". Et puis le marché va commencer à saturer. Plus d’un Français sur dix est désormais équipé.

On verra si les sorties de jeux redonnent un coup de fouet. La plus attendue est le nouveau Zelda, le 12 mai: Tears of the Kingdom.