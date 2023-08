La bière prend la première place des ventes d’alcool

La bière a toujours plus la cote en France, avec désormais la première place dans les ventes d’alcool.

La bière est désormais l’alcool le plus vendu dans les rayons des grandes surfaces. Selon les chiffres de Circana dévoilés par Olivier Dauvers dans sa Consoscopie de septembre 2023, la bière représentait 52% des ventes d’alcool dans la grande distribution en 2022, c’est 7 points de part de marché de plus qu’en 2017. Le vin ne représente plus quant à lui que 31% des ventes, c’est 5 points de moins qu’en 2017.

Et les chiffres 2023 ne devraient pas inverser la tendance. La bière a également été élue boisson alcoolisée préférée des Français en 2023 par le Baromètre Sowine/Dynata, pour la deuxième année consécutive.

Différence importante toutefois à noter: le vin reste en première position des boissons alcoolisées préférées pour les femmes (49%), quand les hommes préfèrent la bière (65%).

Une grande offre au rayon des bières

Comment s’explique cet engouement pour la bière? Elle correspond plus au goût des jeunes, elle est notamment peu alcoolisée, deux fois moins que le vin. Elle est plus accessible aussi en termes de prix.

Et l’offre de bières s’est considérablement renouvelée dans les rayons. Il y a dix ans, il n’y avait que les grandes marques internationales. Depuis, le nombre de microbrasseries a explosé (2.000, 4 fois plus qu’il y a 10 ans), en phase avec le local, nature, écolo… La France est désormais leader de l’Union européenne en nombre de sites de production.

On attend évidemment la riposte des viticulteurs, notamment des coopératives, à la fois dans la bouteille et autour de la bouteille. Ça commence (avec la canette par exemple, lancée l’an dernier par les Maîtres Vignerons de Saint-Tropez), mais c’est encore timide. Tout ça à consommer avec modération évidemment!