La passion du bricolage gagne de plus en plus de Français et de plus en plus de jeunes

Plus de quatre Français sur dix se déclarent passionnés par le bricolage (44%). Mais la réalité est la réalité est assez éloignée de l’image qu’on en a souvent: des retraités qui passent gentiment le temps dans leur garage entouré d’outils.

La France, terre de bricoleurs. Selon une enquête Opinion Way pour l'enseigne d'outillage BigMat, la passion du marteau et de la perceuse est partagée par 49% des Français et 39% des Françaises, soit une moyenne de 44% sur l'ensemble de la population. Parmi celles et ceux qui maniement le mieux la truelle et le pinceau, les jeunes bricolent plus que la population générale (55%).

Pour les Français, faire du bricolage c'est avant tout une question de ne pas perdre de l'argent. C'est en effet le souci de réaliser des économies qui est la première motivation des Français (71%) devant le manque de disponibilité des professionnels. Dès lors, on va peut-être un peu vite en besogne quand on parle de "passion".

Des Français partants pour les petits travaux

Deux Français sur trois se sentent autonomes pour la plupart des petits travaux du quotidien, notamment grâce aux tutoriels sur internet. Selon la fédération des magasins de bricolage, les Français dépensent en moyenne 364 euros par an pour bricoler. Si les Français aiment bricoler, mais la majorité ne se lance que dans de petits travaux. Ainsi, les travaux de peinture sont les seuls qu’une large majorité de Français se sentent capables de réaliser eux-mêmes ou avec l’aide d’un proche (74%).

Pour tous les autres, les "bricoleurs du dimanche" ne prennent pas de risques inutiles et privilégient l’intervention des professionnels. Les trois quarts des Français plébiscitent le recours à un artisan pour les travaux de charpente, de couverture, de chauffage, de menuiserie ou de maçonnerie.