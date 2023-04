"La précarité hygiénique s'immisce dans les foyers": les Français se privent de certains produits

Les ventes des produits d’hygiène sont en très forte baisse. Face à l’inflation, les Français sont obligés de faire des choix.

L'inflation continue de transformer les habitudes d'achat des consommateurs. Les ventes de produits d’hygiène sont en baisse: -72% sur les produits de parapharmacie, -17,5% sur les lames et rasoirs, -16% sur les mousses à raser, -15% sur les soins du corps, selon une étude Circana pour Le Parisien.

Face à la flambée des prix, chacun tente de jongler avec son budget. Avec un bébé de six mois, Sonda connait le rayon couches par cœur. Et elle a vu le prix des paquets exploser, jusqu’à 18 euros. Cette maman doit donc jongler entre des couches bas de gamme et des produits de qualité, qu’elle n’utilise que dans certaines situations: "Il y a des couches pour la nuit et les sorties, et il y a des couches qui durent trois heures".

"13% des Français renoncent à acheter des couches. C'est un chiffre en forte progression. Un Français sur cinq ne change pas les couches autant qu'il le voudrait, utilise des moyens de contournement, des couches bricolées", confirme Dominique Besançon, de l’association "Dons Solidaires", dans "Apolline Matin" ce mardi sur RMC.

"Problème d'accès aux produits d'hygiène basiques"

Selon une étude de l’association Dons Solidaires, l’inflation pousse 1 Français sur 3 à renoncer à l’achat de produits d’hygiène. "Quand on parle de précarité, on pense souvent à la précarité alimentaire ou énergétique, mal logement ou problème d'accès aux soins. Mais la précarité hygiénique est totalement méconnue. Pourtant, on fait le constat au quotidien que, parmi les plus fragiles, il y a un problème d'accès aux produits aussi basiques que le shampoing, les protections hygiéniques, le dentifrice, les couches. Cette situation ne date pas d'aujourd’hui mais elle était peu visible", explique Dominique Besançon.

"Avec le baromètre 2023, on voit que la situation s'est considérablement dégradée avec un tiers des Français qui, avec l'inflation, limitent leur consommation de produits d'hygiène, c'est un constat alarmant. La précarité hygiénique n'est plus l'apanage des personnes précaires, elle s'immisce toujours plus dans les foyers français: les familles, les jeunes, les personnes seules", précise-t-il encore.

L'inflation a atteint en mars 5,7% sur un an en France, tirée par l'envolée des prix des produits alimentaires, son principal moteur, selon une estimation définitive revue en légère hausse vendredi par l'Insee. Sur un an, les prix de l'alimentation ont continué d'accélérer, grimpant de 15,9% en mars (après 14,8% en février).