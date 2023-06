Lancement des soldes d'été: les acheteurs seront-ils au rendez-vous?

C'est le début des soldes ce mercredi, alors que l'inflation est toujours élevée en France. Cette année, 65 % des Français déclarent qu’ils seront plus attentifs à la période des soldes, d’après une étude d’Opinionway.

Malgré un contexte économique compliqué à cause de l'inflation, c'est le lancement des soldes d’été ce mercredi. Si certains attendent les remises avec impatience, d'autres vont éviter les magasins. C'est le cas d'Haby. Au Smic et avec un bébé, elle ne peut pas se le permettre. “Il faut que j’économise, j’ai la crèche à payer. Je préfère mettre de l’argent de côté pour les aliments”, indique-t-elle.

Dans son magasin de prêt-à-porter, Brigitte Rouach est optimiste, mais constate bien que les habitudes de ses clients ont changé.

“On sent qu’il y a une petite frénésie, mais ils font attention à ne pas prendre trop d’articles en même temps. Ils font beaucoup plus attention à ce qu’ils vont acheter”, assure-t-elle.

Après plusieurs années compliquées, ces soldes sont un enjeu important, explique Thierry Véron, président de la fédération des associations de commerçants et artisans parisiens.

“On est toujours un peu dans l’espoir que ça va marcher. On a eu les ‘gilets jaunes’, le Covid, la guerre en Ukraine, les augmentations de tarifs… On accumule un peu tout ça et la difficulté se fait encore ressentir aujourd’hui”, appuie-t-il.