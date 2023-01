Le prix de la galette des rois va s'envoler cette année dans les boulangeries

Face à la hausse des prix de l'énergie, les boulangers ont pour certains décider d'augmenter le prix de la galette des rois. Un moyen de compenser cette hausse ainsi que celle des matières premières.

Coup dur pour les amateurs de brioche et de frangipane. Si la galette des rois arrive à grands pas, cette année, elle sera plus chère que l'année dernière. Pas le choix pour les boulangers-pâtissiers, étranglés par les coûts de l'énergie et des matières premières.

Dans le prix de la galette de Cyril cette année, il y a le beurre, le sucre, les œufs, et sa facture d'électricité.

“On est passé de 3,80 euros la part à 4,30 euros la part. Ça représente une augmentation de 50 centimes par rapport à l’an dernier”, explique-t-il.

Et pour la première fois, ce boulanger va cuire ses galettes par dizaine pour économiser son four. “On va essayer d’en mettre le plus possible dans le four pour essayer de couper le four après. C’est quelque chose qu’on ne faisait pas avant. Je cuisais à la demande, les galettes sortaient chaudes quasiment toute la journée”, indique-t-il.

La concurrence de la grande distribution

Cinq cents mètres plus loin, une autre boulangerie... et une autre stratégie. À 30 euros la galette pour six, Maxime fait l'effort d'un cadeau, histoire que le client reste roi. “A l’achat d’une galette de six personnes, on offre une bouteille de cidre, brut, doux ou rosé. C’est une petite offre qu’on essaye de mettre en place pour attirer un peu plus les gens”, confie-t-il.

Mais ces augmentations inquiètent Laetitia. Cette boulangère craint que ce temps fort de l'année ne lui bénéficie plus.

“Les gens comparent, ils font leurs courses et ensuite la galette, ils l’achètent là où c’est le moins cher. La grande distribution est devenue un concurrent direct”, regrette-t-elle.

D'autant que la galette est un peu la fève des boulangers. Les recettes permettent de verser le 13e mois aux salariés et de financer les congés.