Le prix du petit déjeuner a augmenté de 25% en deux ans

Les neuf produits qui composent le petit-déjeuner traditionnel complet ont augmenté de 25% depuis 2021. Sur la seule année 2022, l'augmentation est même de 15%.

Un bien cher petit-déjeuner. Le prix des neuf produits qui composent le traditionnel premier repas complet de la journée a augmenté de 25 % au cours des deux dernières années, selon le dernier index “petit-déjeuner” réalisé par la plateforme d'investissement social eToro.

Ces neuf produits ou matières premières sont le blé, le sucre, le cacao, l’avoine, le porc, le jus d'orange, le café, le lait et le thé. Depuis juillet 2021, le prix moyen de ce panier a augmenté de 25 % et de de 15% au cours de la seule année dernière.

La plus forte hausse est à mettre au crédit du jus d'orange : la boisson a vu son prix de base bondir de 123 % en deux ans, en grande partie à cause des récoltes d'oranges toujours décevantes en Floride, l'un des plus grands producteurs mondiaux.

Certaines matières premières en baisse

Le prix du cacao s'est également envolé, augmentant de 51 % au cours de la seule année dernière, de fortes pluies ayant affecté l'offre du principal producteur, la Côte d'Ivoire. Le coût du thé a lui augmenté de 45 % par rapport à l'année dernière

Certains produits sont toutefois en baisse, comme l'avoine, le lait, le café, le blé et le porc. Ils sont tous moins chers qu'il y a deux ans, avec des baisses comprises entre 3% et 10%. Elles sont dues en grande partie à la chute des prix de l'énergie et à l'adaptation des marchés à l'impact de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Si on regarde l’évolution prévisible au cours des prochaines semaines, et compte tenu de ce qu’on sait notamment des récoltes et de la météo, pour que le petit-déjeuner coute le moins cher possible, il faut préférer le café au lait avec une tartine qu'un œuf-bacon pour démarrer la journée.