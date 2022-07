Le Smic doit-il être augmenté? "1.500 euros, ce n'est déjà même pas assez"

À l'Assemblée nationale, la Nupes a plaidé pour une hausse du Smic à 1.500 euros. Mais la proposition a été rejetée.

En plein débat sur la loi pouvoir d'achat, syndicats et oppositions de gauche plaident pour une réévaluation massive du Smic. Si le Smic doit connaître une réévaluation légale à 1.329 euros en raison de l'inflation, les députés Nupes, notamment, ont proposé que le Smic passe à 1.500 euros. Mais la proposition a été rejetée à l'Assemblée nationale.

"On peut toujours l'augmenter de 200 euros mais qu'est-ce que tu feras de plus avec 200 euros? Rien", estime ce jeudi sur le plateau des "Grandes Gueules" Johnny Blanc.

"En augmentant les salaires, l'entreprise doit bien trouver de la marge pour récupérer cette masse salariale qui augmente donc elle augmente ses prix. Avec 200 balles de plus, on n'achètera pas plus qu'avant. L'augmentation de salaire ne fait pas en sorte que le pouvoir d'achat augmente forcément", ajoute le fromager.