Le téléphone mobile, une dépense importante et indispensable pour les Français

Dans "Charles Matin" ce mardi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre analyse le rapport des Français à leur téléphone portable, un outil indispensable.

Le téléphone mobile est un poste de dépense plus important pour les Français que l’alimentation ou l’hygiène. En moyenne, les Français dépensent 22 euros chaque mois pour le financer (31 euros pour les jeunes). Et, dans ce contexte de forte inflation, plus d’un tiers des sondés (36%) estiment que cette dépense a un impact "important" sur leur pouvoir d’achat, indique l’enquête que vient de publier l’Observatoire Leclerc des nouvelles consommations.

Pour autant, hors de question de rogner sur ce budget. 99% des Français en possèdent un et l’utilisent en moyenne 3 heures par jour. Une majorité déclare le consulter au moins toutes les 30 minutes et juge impossible de s’en passer 24 heures.

Changer d’opérateur pour faire des économies

En cas de difficultés financières, près de 6 Français sur 10 (7 jeunes sur 10) se déclarent prêts à renoncer à leurs dépenses courantes afin de maintenir leur abonnement mobile. Beaucoup l’ont déjà fait, en indiquant que les premiers postes dont ils se sont privés sont tout d’abord les loisirs et l’habillement, les déplacements, puis l’alimentation et l’hygiène.

Seule façon de faire des économies: changer d’opérateur. Les Français sont plutôt fidèles à leur opérateur mobile, 70% affirment en effet n’en avoir pas changé depuis plus de deux ans. Et s’ils viennent à en choisir un nouveau, ce serait pour réaliser des économies. La deuxième raison, mais nettement moins importante, serait celle de la couverture réseau.

Rappelons que la France est un des pays les moins chers d’Europe avec l’Espagne et l’Italie, avec des tarifs plus bas que l’Allemagne ou la Suède par exemple.