"C’est un peu comme les soldes": le trimestre anti-inflation a-t-il été vraiment efficace?

Deux mois après le début du trimestre anti-inflation, le bilan est mitigé voire même carrément nul pour certains consommateurs. Lundi, le gouvernement et l'association UFC-Que Choisir se sont opposés sur les prix de ces produits. Si le gouvernement assure qu'ils ont baissé, l'association de consommateurs conteste.

C'est l'objet d'une guerre de communication entre le gouvernement et l'association de consommateurs UFC-Que Choisir. Le gouvernement assure que le trismestre anti-inflation a permis de faire baisser les prix des produits concernés de 13%, en s'appuyant sur des chiffres de la DGCCRF, la répression des fraudes.

Des chiffres contestés par l'UFC-Que Choisir, qui a effectué des relevés de prix sur les produits concernés dans chaque enseigne entre le 23 mars et le 10 mai.

Résultat, les produits concernés par ce trimestre anti-inflation ont vu leur prix parfois grimper. 1,5% de hausse en moyenne chez Intermarché, 1,4% chez Casino, 1% chez Système U. Ils sont restés stables chez Carrefour et ont baissé de 0.3% chez Auchan.

Sur le parking de ce supermarché, les affiches pour faire la promotion de 500 produits anti-inflation sont partout. Et pourtant, dans le sac de Kevin, il n’y en a quasiment pas. “S’il y avait eu une vraie baisse, je me serais orienté vers ce genre de produits”, indique-t-il.

Ces produits anti-inflation, Sarah les chasse depuis un mois et demi, à chaque fois qu'elle fait les courses.

“Je ne suis pas sûre qu’ils n’aient pas augmenté. Je me pose vraiment la question et je me dis que c’est un peu comme les soldes. Ça me fait rire parce que j’ai l’impression que c’est vraiment juste pour améliorer l’image, c’est pour nous brosser dans le sens du poil”, regrette-t-elle.