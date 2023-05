Dans "Charles Matin" ce mercredi sur RMC et RMC Story, Emmanuel Lechypre détaille la baisse des ventes dans le secteur de l’habillement.

Les Français achètent de moins en moins de vêtements. Et, pour s’habiller, ils sont de plus en plus nombreux à passer par internet. Ce sont les conclusions du baromètre que viennent de publier Kantar et LSA.

Au premier trimestre 2022, les Français ont acheté 572 millions d'articles d’habillement (vêtements, chaussures et accessoires). C’est 22% de moins que début 2019, avant la crise sanitaire.

Et par ailleurs, ils vont aussi moins souvent dans les magasins qui vendent ces produits: le nombre de transactions a baissé de 20%, toujours par rapport à 2019, tandis que la part de marché des sites d'achat en ligne du secteur est passé de moins de 12% à plus de 18%.

Ces tendances expliquent en grande partie les faillites en cascade des enseignes de prêt-à-porter. Ces dernières semaines, Camaïeu, Kookaï et San Marina ont mis la clé sous la porte. Moins de monde dans les boutiques, moins d’articles achetés, moins de chiffres d’affaires. Alors que du côté des charges, le Smic a été sensiblement revalorisé et, quand ils n'augmentent pas, les loyers des commerces, eux, ne baissent pas.

Le sport se porte bien

Parmi les enseignes qui vendent des vêtements, il n’y a qu’une catégorie qui fait de la résistance et même qui progresse: ce sont les magasins de sport.

Que ce soit pour aller travailler ou pour sortir, de plus en plus de Français préfèrent les baskets aux mocassins et les vêtements de sport au costume ou à la robe. Et d’ailleurs, les grandes enseignes de mode l'ont bien compris qui font une place de plus en plus grande dans leurs rayons à des gammes "sportswear".