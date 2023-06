Les Français mangent deux fois plus de viande que la moyenne mondiale

Si la France figure parmi les plus gros mangeurs de viande au monde, elle reste dans la moyenne européenne.

Avec 84,9 kg "équivalent carcasse" (unité utilisée dans les quantités industrielles pour harmoniser les différentes viandes) consommés par habitant en 2022, un Français mange deux fois plus de viande que la moyenne mondiale. Mais il en mange à peu près autant que les autres européens. Sachant que les plus gros consommateurs de viande sont les Espagnols et les Portugais (respectivement 100 kg et 94 kg).

Cela reste loin derrière les Américains, qui culminent de leur côté à 100 kg environ en moyenne. A l’inverse, sur le continent africain, la consommation n’est que de 17 kg par personne et par an. Au milieu, il y a les Chinois, 50 kg de viande par an et par habitant, mais qui, en cumulé, représentent un tiers de la consommation mondiale.

L’Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture prévoit toutefois un bond de 200 % de la consommation de bœuf et de porc en Afrique d’ici à 2050, et de 211 % pour la volaille.

Dans l'idéal, il faudrait réduire notre consommation en Europe de... 80%

Le problème, c’est que la consommation de viande en est un des principaux contributeurs aux émissions de CO2. Entre les émissions des ruminants, la déforestation, l’alimentation du bétail, la viande est responsable de 56% à 58% des émissions de gaz à effet de serre d’origine agricole, alors qu’elle ne représente que 18% des calories consommées dans le monde.

Que faire? Les recommandations des scientifiques vont toutes à peu près dans le même sens: il faudrait ainsi une réduction de 80% de la consommation de viande aux Etats-Unis et en Europe.