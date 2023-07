Les prix commencent-ils enfin à baisser? "Ça commence", promet Bruno Le Maire

Le ministre de l'Economie et des Finances Bruno le Maire assure ce mercredi sur RMC-BFMTV que les prix commencent à baisser et que la baisse va se poursuivre en juillet. Dans les rayons, pour le moment, difficile de s'en apercevoir.

C'était une promesse du gouvernement: une baisse des prix dans les rayons des supermarchés dès le 1er juillet. Selon Bruno Le Maire, qui expliquait cela début juin, c'est à partir de ce moment que la baisse des prix des matières premières serait répercutée dans les rayons.

Pâtes, huiles, volailles, alimentation animale... Selon le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, les consommateurs pouvaient espérer jusqu'à 10% de baisse sur certains produits. Pour ça, il rencontrait il y a un mois les industriels de l'alimentation, et finalement, 75 industriels se sont engagés à réduire leurs tarifs.

Ce mercredi, Bruno Le Maire se dit satisfait sur RMC-BFMTV et assure apercevoir les premières baisses de prix sur certains produits.

"Comme quoi je ne dis pas que des bêtises", sourit-il face à Apolline de Malherbe. "C'est exact et ça devrait s'accélérer dans le courant du mois de juillet. Tout le monde commence à jouer le jeu même si a été un bras de fer difficile", reconnaît-il, assurant que "la baisse commence".

Certains ne jouent pas le jeu

Bruno Le Maire promettait que la DGCCRF organiserait des contrôles en cas de problèmes, et que si des enseignes ne jouaient pas le jeu, le gouvernement utiliserait la méthode du "name & shame", les dénoncer publiquement. Ce qu'il n'a pas eu besoin de faire pour le moment, tout en reconnaissant que quelques multinationales ne jouent pas le jeu.

"Il reste quatre ou cinq grands industriels qui ne jouent pas le jeu", regrette-t-il sans le nommer, pour l'instant. "Je reste en discussion avec elles. Ce qui compte ce n'est pas de les clouer au pilori mais que le prix baisse pour le consommateur", assure-t-il, maintenant la menace de les pointer du doigt publiquement:

"Si jamais ils ne baissent pas les prix alors qu'ils le peuvent, alors il faut que les consommateurs le sachent", menace-t-il.

Dans les faits, difficile de voir une baisse pour le moment

D'après plusieurs spécialistes de la grande distribution, il y a bien une baisse des prix depuis un mois. Mais elle est limitée à moins de 1%. Et elle est surtout conjoncturelle, avec le ralentissement de l'inflation. Difficile de voir pour l'instant l'impact de l'engagement des acteurs de l'alimentation.

A la sortie de ce supermarché en banlieue lyonnaise, les clients ont du mal à ressentir une baisse dans les rayons. Des prix toujours élevés qui poussent Nathalie à sacrifier temporairement des produits: "La viande, le poisson... Pour les pâtes on essaie de prendre ce qu'il y a de moins cher"

Certains ont tout de même du mal à croire à la promesse du gouvernement. Comme Vincent, aide-soignant à domicile.

"Je n'ai pas d'espoir que ça baisse donc j'essaie de faire pencher de l'autre côté de la balance en assurant plus de remplacements (au travail)", explique-t-il.

"Maintenant, on attend des baisses conséquentes"

D’autres, au contraire, ont l’impression de payer un peu moins cher leur caddy, surtout grâce aux promotions. Pas forcément à l’avantage de Bertrand. "C'est surtout sur la quantité. Après on est deux dont c'est pas forcément intéressant pour nous car après ça fait du gaspillage"



Tendance confirmée par les professionnels du secteur, sur la viande ou les produits laitiers. Mais vite relativisée par l’association de consommateurs UFC-Que Choisir…



"Sur le mois dernier ça baisse même pas de 1 point, maintenant on attend des baisses conséquentes car il y a eu une hausse de plus de 20% en 18 mois", explique Grégory Caret, directeur de l’observatoire de la consommation.